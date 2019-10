Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano ha dato una risposta inattesa a Riccardo Guarnieri

Secondo quanto riportato da Fanpage, la prossima puntata di Uomini e Donne che si occuperà del trono Over e di Ida Platano, porterà con se alcune importanti sorprese.

Sembra infatti che dopo la lettera d’amore che Riccardo ha dedicato a Ida, quest’ultima abbia capito di non amarlo più, decidendo quindi di voltare pagina per sempre. Un duro colpo per Riccardo che ha così lasciato intendere di non voler più tornare nel programma.

