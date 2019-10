Test personalità: che cosa vedi nella foto? L’immagini che vedi rivelare molto su di te e sulla tua personalità

Spesso quando guardiamo un immagine ‘velocemente’ tendiamo a catturare solo determinati dettagli e di conseguenza a concentraci solo su una parte dell’immagine. Questo perché la nostra mente, in quel preciso instante, va a concentri solo su quell’aspetto che ritiene più importante rispetto a tutto il resto. Lo possiamo vedere anche attraverso questo test che oggi abbiamo deciso di proporti. Esso riuscirà a svelare qualcosa in più della tua personalità.

Questi tipi di test, sono molto carini e ci aiutano a far chiarezza sul nostro carattere e su come ci relazioniamo con il mondo e le persone che ci circondano, che sia in modo positivo o negativo. Come fare il test? Ritagliarti qualche istante del tuo tempo e rispondere a questa domanda: qual è la prima cosa che vedi nella foto? Dopo aver risposto alla domanda scopri cosa rivela su di te e sulla tua personalità.

Test personalità: che cosa vedi nella foto?

1. Il viso di un uomo con la barba: sei prudente

Se la prima cosa che hai visto e il volto dell’uomo con la barba questo sta ad indicare che sei una persona cauta e in alcune occasioni anche diffidente. Hai un conflitto interiore e preferisci le persone che ti parlano in modo chiaro e deciso, soprattutto se hanno un comportamento ben delineato e privo di ambiguità. Spesso la visione dell’insieme ti distraggono ed hai difficoltà a prendere decisioni immediate. Attenta spesso tendi a circondati di persone che potrebbero solo approfittarsi della tua gentilezza.

2. Una persona seduta che legge: sei riflessiv0

Se la prima cosa che hai visto e la persona che legge questo indica che sei una persona riflessiva. Dotata di buon senso della misura, non ti fidi ciecamente del tuo istinto ma tenti a ragioni e sopratutto riflettere sulle scelte da che sei intenzionato a fare. Quando ti trovi davanti ad una nuova realtà sei molto cauta e ponderi ogni tua minima scelta. Per te non è mai tutto bianco o tutto nero: ami cercare le sfumature ogni particolare che ti circonda

3. Entrambe le figure: sei istintivo

Se guardano la foto hai visto entrambe le immagini questo ci fa capire che sei una persona fortemente istintiva. Non ti lasci influenzare troppo dai ragionamenti o influenzare dai ripensamenti, ti fidi completamente dei tuoi sensi e li segui senza timore. Caratteristiche che hai in te fin dalla tenera età: ami avere tutto subito nonostante dimostri il contrario e soprattutto non gradisci desiderare a lungo.

