Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata televisiva, un dettagliato elenco di tutti i programmi che ti verranno proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Una nuova settimana ha oramai preso il largo e per aver eroicamente superato il sempre odiato lunedì meritiamo senza dubbio un bel premio. Che ne dite di un film, una serie tv o un programma di approfondimento? Il palinsesto televisivo è pronto ad allietare la nostra serata, regalandoci il tanto merito relax e divertimento dopo una giornata come sempre più che lunga.

Consultate allora con noi il dettagliato elenco delle proposte studiate per la prima serata di oggi dai canali in chiaro più seguiti e fateci sapere quale sarà l’alternativa da voi favorita.

Che cosa sceglierete di seguire? Qualsiasi sia la vostra risposta siamo sicure che avrete davanti a voi una serata più che impeccabile.

Buona divertimento e buon relax a tutte!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 14 ottobre

Rai Uno – Il Commissario Montalbano – La danza del gabbiano (Fiction)

Una mattina Fazio non si presenta al commissariato. Nessuno sembra riuscire a rintracciarlo: non è a casa, il cellulare è spento e persino il padre dell’ispettore si confessa preoccupato. Montalbano intuisce allora che Fazio deve aver intrapreso in gran segreto un’indagine personale. Seguendo labili tracce, il commissario individua il posto dove Fazio si era recato la sera precedente e vi trova i segni di una sparatoria. Le indagini lo condurranno poi sino a un latitante che ha qualcosa di importante, ma purtroppo non rassicurante, da raccontargli: presso la montagna Scibetta ha visto Fazio, ferito alla testa, nelle mani di due criminali che volevano ucciderlo gettandolo in uno dei pozzi secchi. Il timore chili giovane ispettore possa esser oramai morto si fa sempre più concreto ma Montalbano non si lascia scoraggiare e prosegue senza sosta la sua ricerca.

Rai Due – Stasera tutto è possibile (Show)

Un gioco tira l’altro nel programma che mette alla prova attori comici e personaggi dello spettacolo alle prese con una serie di divertenti prove.

Rai Tre – Presa diretta – La guerra dei dazi (Attualità)

Raccontare la complessità dei problemi della più stretta attualità, attraverso indagini sul campo e interviste con gente comune e non.