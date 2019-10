Scopri come i vari segni zodiacali si comportano davanti ai messaggi importanti.

Fonte: Istock

A chi non è mai capitato di aspettare o dover inviare un sms importante? Il più delle volte si tratta di messaggi dalla persona del cuore, da inviti ad avvenimenti importanti ma anche di messaggi di lavoro che possono confermare una nuova occupazione, le ferie o altre situazioni importanti. Se nella vita di tutti i giorni siamo tutti più che abituati ad inviare messaggi sia scritti che vocali, le cose cambiano del tutto quando ci troviamo davanti a situazioni in grado di darci l’ansia, il batticuore o altre emozioni difficili da gestire. Visto che come spesso accade, il modo di reagire in questi casi dipende almeno in parte dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che impareranno a volersi più bene e come ogni segno zodiacale si lega agli altri, scopriremo qual è la reazione che si ha davanti a degli sms importanti secondo le stelle. Trattandosi di modi di fare per lo più istintivi e legati alle emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere una risposta più mirata.

Segni zodiacali: ecco la reazione che hanno davanti agli sms più importanti

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che agiscono di impulso

Come tipico del loro modo di essere, i nati sotto il segno dell’ariete, quando si trovano davanti ad un sms importante, agiscono senza neanche pensare, seguendo l’istinto e dimenticandosene subito dopo. Se all’arrivo del messaggio hanno infatti una reazione forte, subito dopo aver letto non si prendono neanche un minuto per pensarci e scrivono all’istante la loro risposta, inviando ancor prima di essere arrivati al punto. Questo, per certi versi, è un buon modo di fare perché gli impedisce di perdere tempo in ragionamenti estremi e ansiogeni, mettendoli immediatamente davanti al fatto compiuto. Dall’altro lato, impedisce loro di trovare risposte pertinenti e ragionate che, in alcuni casi, potrebbero fare la differenza.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che fanno tutto in preda all’ansia

Per i nativi del Toro, attendere un sms importante e dover rispondere è qualcosa in grado di mandarli in tilt. Ciò si traduce in attese febbricitanti con tanto di sorpresa mista ad ansia quando il messaggio arriva e con relativa risposta scritta in fretta e furia per non dover più pensare alla cosa. La verità è che anche dopo aver premuto invio, il pensiero rimane eccome, aprendo la strada ad interrogativi sulla correttezza di ciò che si è scritto, sulle possibilità che si avevano e su quale risposta potrebbe giungere ancora. Una situazione che vivono davvero con estrema ansia, mostrandosi troppo in balia delle emozioni e rischiando, pertanto, di perdere di vista tutto ciò che li circonda.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che chiedono aiuto a tutti

I nati sotto il segno dei Gemelli tendono a vivere con sentimenti contrastanti tutto ciò quel che ha a che fare con le emozioni. Davanti ad un sms importante, quindi, si trovano spesso e volentieri a voler reagire in modi opposti, andando così in confusione. Quando possono, quindi, cercano di condividere i loro dubbi con altre persone, mettendole al corrente del messaggio ricevuto e chiedendo consigli di ogni tipo a riguardo. Quando trovano finalmente qualcosa che gli risuona come giusta, si decidono finalmente a rispondere. Inutile dire che tante volte possono cambiare improvvisamente idea e quando ciò accade la loro prima reazione sarà quella di rispondere nuovamente, anche se per farlo daranno una risposta praticamente opposta alla precedente.

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che chiedono agli altri di rispondere per loro

Quando si sentono sotto pressione per via di un particolare sms che non sanno come gestire, i nativi del Cancro preferiscono non pensarci troppo e chiedere aiuto a qualcuno di fidato. Il problema è che non si limitano a chiedere un parere ma pretendono che gli altri diano una risposta al posto loro e questo anche quando sono di fatto gli unici a poter dare una risposta. Per fortuna, una volta invitati a cambiare idea, sono disposti a tornare in se e a rispondere in prima persona. Per farlo, però, hanno sempre bisogno dei consigli altrui, che seguiranno alla lettera, senza quasi chiedere cosa desiderano davvero.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che si danno tutto il tempo che serve

Anche quando si tratta di sms o messaggi vocali importanti o per certi versi urgenti, i nati sotto il segno del Leone cercano di mantenere la calma e di ragionare a lungo su cosa dire e su come metterlo per iscritto. Per questo motivo, cercano di prendersi sempre tutto il tempo che gli serve e ciò anche perché se da un lato amano farsi desiderare, dall’altro ritengono di avere un maggior controllo della situazione se non si mostrano ansiosi ma tranquilli al punto da poter perdere tempo. Certo, alle volte questa presa di posizione può giocar loro qualche brutto scherzo. Specie se si tratta di lavoro e se oltre a loro ci sono altre persone che potrebbero dare una risposta tempestiva, battendoli così sul tempo.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che ci pensano e ci ripensano

I nativi della Vergine, quando si trovano davanti ad un sms importante, perdono diverso tempo a leggerlo e a rileggerlo, cercando di inquadrarlo sotto ogni punto di vista. Dopo ciò iniziano a pensarci su, a razionalizzarne il più possibile il contenuto e a cercare significati nascosti all’interno del testo. Solo dopo ciò si decidono a cercare una risposta, dandola senza pensarci più di tanto e tutto perché, di fatto, il grosso è stato deciso durante il tanto riflettere. Una tecnica che gli consente di dare risposte sempre mirate e delle quali difficilmente potranno pentirsi ma che d’altro canto gli fa perdere tantissimo tempo, portandoli a stressarsi più del dovuto e a rischiare di rispondere tardi ad eventuali messaggi per i quali avrebbero dovuto muoversi prima.

