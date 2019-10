Che tempo farà domani? Scopri che cosa le previsioni meteo ci hanno svelato per la giornata di martedì 15 ottobre, temperature e tutto ciò che caratterizzerà il cielo nelle varie zone della Penisola.

Una nuova giornata ha avuto inizio da solo qualche ora ma la nostra mente galoppa già veloce verso il domani. Che cosa ci attende per questo martedì?

Se certo non possiamo sapere come andrà a scuola o a lavoro possiamo almeno intuire che cosa il cielo ha in serbo per noi. Sole e caldo o pioggia e freddo?

Esploriamo insieme le previsioni meteo di domani, martedì 15 ottobre, in un dettagliato prospetto zona per zona.

Previsioni meteo di domani, martedì 15 ottobre

Scopriamo insieme che cosa il meteo ha deciso di riservarci per la giornata di domani.

Pare che l’estate inizi gradualmente a volgere a termine con precipitazioni che bagnano sempre più la Penisola dal nord al sud e preannunciano l’avvento del piovoso autunno.

Nord

Che l’estate sia finalmente giunta al capolinea? Così sembra, almeno guardando le piogge e i rovesci, anche a sfondo temporalesco, che interesseranno la Liguria durante la giornata di domani. Da ovest infatti il tempo va peggiorando con le precipitazioni che verso sera si estenderanno anche al Triveneto. Persino le temperature appaiono in netto calo, con massime che oscilleranno tra i 17 e i 22 gradi.

Centro

La Sardegna e le regioni tirreniche si uniscono al generale peggioramento delle condizioni meteorologiche che pare interessare in questi giorni gran parte della Penisola. Acquazzoni e qualche temporale interessano buona parte del cenar Italia, proponendo anche forti temporali nella zona della Toscana. Decisamente più asciutte le regioni Adriatiche e temperature generalmente stabili, con massime tra i 20 e i 25 gradi.

Sud

Le piogge avanzano più lentamente nelle aree meridionali con cieli che si mantengono essenzialmente sereni o, al massimo, con qualche sporadica nuvolosità. La situazione sembra però destinata a peggiorare durante le ore serali, in articolar modo su Campania e Sicilia meridionale. D’altra parte le temperature si manterranno sostanzialmente stabili, con massime comprese tra i 21 e i 26 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

