La pasta al forno con mozzarella e tonno è un primo piatto veloce e anche molto sfizioso. Il segreto? Potete prepararla anche la sera prima e poi infornarla.

La pasta al forno con mozzarella e tonno è un primo piatto da grandi pranzi. Ma in realtà basta un po’ di attenzione e qualche trucchetto per renderla una ricetta semplice. Una pietanza importante, anche sufficientemente calorica. Per questo poi optate per un secondo leggero, a base di pesce al vapore e verdure.

Per questa pasta al forno abbiamo scelto i rigatoni che si sposano bene con il condimento, lo raccolgono tutto. Ma va bene qualsiasi formato corto, dai fusilli alle penne, (lisce o rigate), dalle farfalle ai tortiglioni. Nel caso di commensali celiaci, puntate su quelle integrali o senza glutine.

Pasta al forno con mozzarella e tonno, un primo buonissimo

Gli ingredienti alla base della pasta al forno con mozzarella e tonno sono tutti facilissimi da trovare ed è anche una ricetta salva portafoglio.

Ingredienti:

320 g fusilli

160 g tonno sott’olio

125 g mozzarella

350 g pomodori datterini

80 g olive nere

1 spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva

sale, pepe

basilico

Preparazione:

Partite a preparare la pasta al forno con mozzarella e tonno soffriggendo in una padella lo spicchio di aglio con un filo di olio. Quindi unite i pomodori datterini senza pelle o in alternativa la polpa di pomodoro. Aggiungete un po’ di acqua e aspettate il bollore prima di salare e coprire.

A parte mettete una pentola d’acqua per la pasta e quando bolle salatela. Dopo una ventina di minuti la salsa sarà pronta e potete abbassare la fiamma. A quel punto aggiungete il tonno, le olive nere tagliate a rondelle e il basilico, mescolando.

Calate la pasta per cuocerla, seguendo i tempi indicati sulla confezione. Poi scolatela quando è ancora al dente. Versatela nella padella con il sugo e mantecate ancora per un paio di minuti per farle prendere gusto.

Ultimo passaggio: versate la pasta in una pirofila da forno precedentemente oliata, aggiungete la mozzarella tagliata a dadini. Infornate a 190° per circa 20 minuti. Sfornate la pasta al forno con mozzarella e tonno, servitela calda.

