Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata, con tutti i programmi che i canali in chiaro hanno scelto per voi.

Settimana finita e a breve ne inizierà un’altra. Sei pronta per viverla al meglio? Qualora di occorresse ancora un po’ di aiuto per ricaricare le batterie CheDonna.it ha il supporto giusto per voi.

Che ne dite infatti di un bel film, show o una serie tv? Il palinsesto televisivo della prima serata di oggi vi fornisce tante alternative per rendere questa domenica perfetta fino all’ultimo istante.

Scorrete assieme a noi le alternative proposte dai vari canali in chiaro e scegliete ciò che più riuscirà ad affascinarvi. Una serata da dieci e lode sta senza dubbio per iniziare. Buona visione e buona serata!

Stasera in tv: palinsesto domenica 13 ottobre

Rai Uno – Imma Tataranni Sostituto Procuratore – Maltempo (Fiction)

Un concentrato di memoria, un vero e proprio talento di intelligenza e di caparbietà ed è questo che rende più unica che rara Imma Tataranni. Nessuna è più tenace di lei che arriva in fondo a ogni indagine. Una donna dunque che non passa certo inosservata e non solo per quell’abbigliamento dai toni accesi e stravaganti a cui pare proprio non poter rinunciare ma anche e soprattutto per la sua forza, determinazione e quell’essere assolutamente fuori dagli schemi.

Rai Due – Che tempo che fa (TalkShow)

L’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto. E poi una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Questo è Che Tempo che fa, programma al timone del quale troviamo come sempre Fabio Fazio.

Rai Tre – Il Borgo dei Borghi (Documentario)

Camila Raznovich e lo storico dell’arte Philippe Daverio ci accompagnano il un viaggio nell’Italia dei piccoli centri, alla scoperta dei tesori più nascosti della Penisola.