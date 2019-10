Fonte: Istock

Quando una relazione giunge al termine, i motivi possono essere davvero vari. Si va dal tradimento, alla mancanza di amore, fino ad incomprensioni che se non prese per tempo possono portare a delle crisi che il più delle volte si concludono con la fine dell’amore. Eppure, anche quando ci si lascia nel peggiore dei modi, con il passare del tempo, può capitare di ripensare ad un ex, chiedersi come sarebbe stato restare insieme e trovarsi addirittura a rimpiangerne qualcosa. Visto che ognuna di noi ha delle particolarità che esprime al meglio proprio in amore e che possono diventare importanti per chi ci ha amate, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che si rivelano degli ottimi amici e come sarà il mese di Ottobre per ognuna di noi, proveremo a capire cosa i nostri ex rimpiangono di noi quando ci pensano. Visto che parte del nostro modo di essere e di comportarci in amore è influenzato anche dall’ascendente, il consiglio è quello di controllarlo al fine di avere un’idea più precisa.

Ariete – La tua voglia di fare

Ebbene si, se un tempo la tua voglia di fare è stata un problema per qualcuno, oggi puoi consolarti pensando che sarà proprio l’aspetto che più gli mancherà di te. Quando i tuoi ex si trovano a pensarti, la prima cosa che gli viene loro in mente è infatti la tua energia che unita alla voglia di fare sempre nuove esperienze ti rende, ora come allora, decisamente vulcanica. Un modo di essere e di fare che è impossibile dimenticare e che a distanza di tempo manca più di quanto possa aver stancato in certi momenti. Cosa che fa di te una ex da rimpiangere per allegria, spontaneità, voglia di fare e spirito di iniziativa.

Toro – La tua serietà in amore

Forse in passato qualcuno ha pensato bene di dirti che in amore non sei divertente o che tendi ad essere troppo seria nel tuo modo di vivere le cose. Ebbene, sappi che proprio la tua serietà in amore è ciò che i tuoi ex rimpiangono maggiormente di te. Il tuo saperti impegnare, mettere chi ami prima di ogni altra cosa e cercare sempre dei modi per far funzionare le cose, fa si che oggi chi ti ha avuto come compagna possa cogliere l’importanza di ciò che ha perso, rimpiangendo i momenti trascorsi insieme e domandandosi come sarebbe stato proseguire il rapporto con te. Certo, si tratta di una magra consolazione ma può aiutarti a comprendere come in amore non dovresti mai cercare di cambiare. Perché se da un lato puoi avere dei difetti, dall’altro proprio questi sono la tua caratteristica vincente. Quella che ti spinge a lottare ogni giorno per qualcosa in cui credi e che solo quando si è persa si riconosce per la sua effettiva importanza.

Gemelli – La tua energia

Diciamolo, a volte se così energica che puoi arrivare a far sentire veramente stanco chi ti sta accanto. Eppure la tua brama di vita, quando sei lontana è ciò che più manca e fa sentire persi chi lo ha scoperto troppo tardi. Nonostante i tuoi alti e bassi, i rapidi cambiamenti di umore e la voglia di sperimentare tutto ed il contrario di tutto, i tuoi ex si trovano spesso a rimpiangerti perché nel tuo modo di vivere c’è tanto di te e nei tuoi sorrisi si racchiudono promesse che una volta svanite lasciano dentro un senso di vuoto. Insomma, manchi così tanto che non ci sarebbe da stupirsi se presto o tardi qualcuno dovesse tornare a farsi vivo.

Cancro – Il tuo essere possessiva

È vero, probabilmente alcuni tuoi ex sono scappati per via della tua gelosia e dei tuoi modi possessivi. Eppure, ancora oggi si trovano a rimpiangere tutto ciò e questo perché il pacchetto era ben più completo di quanto non si fossero resi conto al momento. Perché per ogni scenata di gelosia tu sai far sentire amati e desiderati come non mai e per ogni gesto possessivo sai dare amore come pochi altri riescono a fare. Sono cose che mancano, specie quando la storia è ormai finita da un pezzo e il ricordo di te si fa a tratti pungenti, rendendo persino le scenate per le quali avete litigato un motivo di rimpianto.

Leone – La tua sicurezza

Forse a volte la sicurezza in te stessa è così ostentata da risultare a tratti invadente. Eppure una delle cose che i tuoi ex rimpiangono è proprio questa. Il motivo? Grazie alla fiducia che hai nei tuoi mezzi ti poni sempre come una che sa cavarsela da sola. Sei allegra, spigliata e sai sempre cosa fare. La tua indole è libera e spensierata e ti porta a trasmettere una serenità di fondo che spesso viene sottovalutata ma che quando ci si trova distanti viene a mancare. Così, i tuoi ex possono trovarsi a rimpiangere gesti e parole che un tempo gli indicavano di poter stare tranquilli, di non aver nulla di cui preoccuparsi e di sapere di aver sempre una persona come te alla quale affidarsi. Un pensiero che quando viene a mancare si fa sentire.

Vergine – Il tuo perfezionismo

È vero, il tuo essere precisina non piace mai a nessuno e i tuoi ex, probabilmente, ti hanno rimproverato più volte la tua maniacalità nel voler fare sempre tutto alla perfezione, soprattutto quando ciò si rifletteva anche sulle loro vite. Eppure, saper sempre cosa fare e quale strada seguire è un aspetto che con il tempo gli è sicuramente venuto a mancare, portandoli a chiedersi più volte come avresti agito tu in una determinata situazione. E visto che da soli non sanno darsi una risposta, la tua assenza, in certi frangenti, potrebbe essere pesata come un macigno. E chissà se anche adesso c’è chi rimpiange la tua capacità di agire all’istante per risolvere problemi anche piccoli, evitando così di trovarsi davanti a quelli più grandi.

