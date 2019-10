Molti movimenti o posizioni che facciamo con il nostro corpo non ci sono stati insegnati, li abbiamo semplicemente scelti naturalmente o inconsciamente. Ed essi possono definire anche una parte del nostro carattere e quindi della nostra personalità. Ne è un esempio il modo in cui chiudiamo il pugno

Per questa ragione oggi abbiamo deciso di proporti questo semplice test per svelare qualcosa in più della tua personalità. Come fare il test? Facilissimo bisogna ritagliarsi qualche minuto, rispondere a una semplice domanda domanda e scoprire cosa rivela su di te e sulla tua personalità

1. Le dita della mano nascondono il pollice

Se quando chiudere il pugno le vostre dita nascondo il pollice questo indica che siete persone gentili, educate e sagge. Cercate di non ferire mai le persone che vi circondano anche se questo significa mettere a tacere la vostra opinione. Siete simpatici ma preferite circondarvi di pochi e fedeli amici.

Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale: siete alla ricerca di una relazione semplice che vi faccia sentire liberi e rilassati. Anche in amore, quando le cose iniziano a complicarsi, tendete a non prendere decisioni drastiche per non ferire la vostra dolce metà o per la speranza che tutto si riaggiusti da solo.

2. Il pollice messo sopra le altre dita

Se quando chiudete il pugno mettere il pollice sopra le dita questo sta ad indicare che a volte, per paura delle conseguenze, tendete a non agire, per timore di rimanere delusi. Siete per lo più felici quando siete insieme alle persone più importanti per voi: coloro che ci sono stati anche nei momenti più difficili.

Anche in amore avete molti dubbi. La paura di mostrare la vostra vera personalità vi attanaglia e tendete ad aprirvi solo quando sentite completamente sicuri di poterlo fare. Tutto ciò vi fa aprire come una persona fredda e asettica. Dovete essere più forti e estroversi.

3. Il pollice copre solo l’indice

Se quando chiudere il pugno mettete il pollice solo sull’indice questo indica che siete delle persone buone, evitate i litigi e cercate di mantenere la pace con amici e parenti. In passato qualcuno si è approfittato della vostra gentilezza e questo vi ha ferito molto: adesso siete in grado di capire chi ha solo intenzione di prendersi gioco di te e ti tenerlo alla larga.

Per quanto riguarda l’ambito sentimentale bisogna precisare che per voi l’amore non è una cosa fondamentale e per questa ragione non l’ha mettere al primo posto. Nella maggioranza delle relazioni che avete avuto non siete riusciti ad essere voi, anche perché non vi trovavate a proprio agio. Nonostante tutto cercate qualcuno con cui condividere gioie e dolori.. ma lo farete solo con la persona giusta.

