Volersi bene è una prerogativa che ognuno di noi dovrebbe avere ma che purtroppo non sempre appartiene a tutti. I motivi alla base di scarse attenzioni verso se stessi possono essere varie. Tra queste spiccano un’educazione troppo severa, bullismo subito durante l’infanzia, esperienze negative che hanno portato ad avere poca stima di se e, non ultimo, motivi caratteriali. Anche le stelle giocano un ruolo fondamentale in tutto questo e proprio nei prossimi mesi la situazione potrebbe cambiare per alcuni segni che al momento avrebbero davvero bisogno di volersi più bene. Oggi quindi, dopo aver visto come i vari segni dello zodiaco si legano agli altri e come sarà il mese di Ottobre per ogni segno zodiacale, scopriremo quali sono quelli che impareranno presto a volersi più bene. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con i sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Ariete – Impareranno a rispettarsi di più

I nati sotto il segno dell’Ariete, a dirla tutta, sono fin troppo abituati a volersi bene e a mettersi sempre prima degli altri. Ciò in cui non eccellono è il rispetto non solo verso gli altri ma anche e soprattutto verso se stessi. Per poter dire che si amano nel modo corretto è quindi importante che imparino questo aspetto. Fortunatamente non sembra una battaglia persa in partenza e, anzi, si può dire che nei prossimi mesi avranno modo di capire dove sbagliano e di rendersi conto che certi loro modi di fare li fanno apparire poco fedeli a se stessi. E visto che avere stima e rispetto di se è uno dei modi migliori per volersi bene, il loro sarà sicuramente un insegnamento utile quanto proficuo.

Toro – Continueranno a volersi bene come sempre

Per i nativi del Toro non ci sono grandi cambiamenti in arrivo, dopotutto si tratta di persone che sono già abituate a volersi bene e che di conseguenza non hanno bisogno di molto altro. Certo, c’è sempre margine per migliorarsi ma nel loro caso ciò non avverrà nei prossimi mesi in cui dovranno invece pensare ad altre questioni altrettanto importanti. Detto ciò, il momento per coccolarsi non mancherà comunque perché i nativi del segno sanno sempre come mettersi al primo posto e concedersi del tempo da vivere in pieno relax per ricaricare le pile e questo perché alla base hanno quasi sempre un buon rapporto con se stessi.

Gemelli – Si vorranno abbastanza bene ma senza esagerare

I nati sotto il segno dei Gemelli dovranno aspettare ancora un po’ per aumentare il bene che si vogliono. Nel breve periodo, quindi, non se ne vorranno di più ma continueranno a vivere di alti e bassi, passando da momenti in cui quasi si adorano ad altri in cui non si sopportano affatto. Per loro si tratta di un modo di essere piuttosto naturale e si portano dietro dalla nascita. Per questo motivo non c’è molto da stupirsi se continueranno a lamentarsi di tanto in tanto osteggiando addirittura se stessi. Per fortuna hanno una ciclicità tale da consentirgli di non soffrire più di tanto perché il loro mood cambia quasi a giorni alterni. Attendere, quindi, non sarà poi così problematico.

Cancro – Si vorranno bene a giorni alterni

I nativi del Cancro, in questo periodo stanno vivendo un momento fatto di riflessioni e di pensieri che li portano a mettersi in dubbio come mai avvenuto prima. Ciò li porta a sentirsi di tanto in tanto nervosi e a volersi un po’ meno bene del solito. Quindi, no, non si può dire che stiano per andare incontro ad un periodo di grande amore verso se stessi. Dalla loro, avranno però una possibilità di crescita che se ben sfruttata li porterà a smussare quegli spigoli che nella vita gli hanno spesso creato problemi. Allora si, che avranno modo di aumentare la propria autostima, iniziando a voleris più bene. Basta solo attendere il momento giusto per farlo.

Leone – Si vorranno ancora più bene

Per i nati sotto il segno del Leone volersi bene è un po’ una regola di base per poter vivere serenamente con se stessi. Se alla base se ne vogliono già tanto, quindi, nulla esclude che la cosa possa aumentare, aiutandoli così a rendere al meglio sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni. Per il loro modo di essere, infatti, per poter riuscire in tutto ciò che fanno hanno bisogno di sentirsi in pace con se stessi e di potersi dire che valgono più di chiunque altro. Dopotutto, in quanto eccentrici e bisognosi delle attenzioni altrui, hanno un grande bisogno di risaltare anche ai propri stessi occhi. Si può quindi dire che anche se non ce ne sarebbe bisogno, nelle prossime settimane riusciranno ad amarsi ancora di più.

Vergine – Si prenderanno un po’ più cura di se

I nativi della Vergine sono decisamente difficili da decifrare e ciò dipende in parte dal loro carattere spesso chiuso ed in parte da una sorta di rigidità della quale non riescono proprio a fare a meno. Se si parla di volersi bene, si può affermare che non siano tra i segni zodiacali più bravi a farlo. Di certo, però, nelle prossime settimane, faranno un passo avanti in tal senso, cercando di prendersi cura di se come non hanno mai fatto prima. Muoversi in tal senso darà loro una mano anche sotto altri punti di vista. Chissà, quindi, che non riescano ad iniziare a volersi bene per davvero, trovando quella serenità che gli renderebbe la vita sicuramente più semplice da vivere.

