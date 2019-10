Astrologia: il tuo peggiore incubo in amore secondo il tuo segno zodiacale

Secondo l’astrologia, ogni segno zodiacale ha una paura specifica riguardo a una relazione. Scopri di più nel punto astro.

L’amore non è esente dalle paure. Paura di essere traditi, di lasciarsi andare, di esprimere l’amore, sono tante le apprensioni che possono opprimerci, dirottando così la nostra relazione romantica e portandola ed essere un incubo. È spesso questa intrinseca paura dell’amore che ci dà un intenso senso dell’esistenza.

Quando amiamo, proviamo una moltitudine di emozioni. Farfalle nello stomaco, vertigini, eccitazione intensa ma anche paura non appena la persona amata sembra sfuggirci.

Secondo le configurazioni celesti, ogni segno ha una apprensione per la sua relazione che può trasformarsi in un incubo. E se ci affidiamo alle stelle per comprendere meglio quali sono le paure dei nostri cuori quando battono più forte?

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astri & Oroscopo CLICCA QUI