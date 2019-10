Test psicometrico: scegli una tazzina e scopri cosa rivela di te

Scegliendo la tazza di caffè che ti attira maggiormente in questa immagine, imparerai di più su di te e sulla tua percezione della vita

Con il termine personalità s’intende l’insieme di comportamenti, scelte e atteggiamenti che ci definiscono. Questi ultimi, anche quando vengono fatti inconsciamente, rivelano molto del nostro carattere perché derivano essenzialmente dalla nostra esperienza e dai nostri ricordi. Di conseguenza, molti test psicologici si basano sulle nostre scelte e le nostre risposte ci aiutano a capirci meglio.

In generale, le persone che scelgono forme piuttosto quadrate, sono persone molto organizzate che non si fidano delle loro emozioni ma piuttosto della ragione e della scienza. Le forme triangolari, d’altra parte, vengono scelte da coloro che hanno una forte personalità e che procedono in ordine di priorità nello svolgimento dei loro compiti. Infine, le persone che tendono a scegliere forme circolari attribuiscono grande importanza alle relazioni interpersonali. Simpatici e sensibili, si distinguono per le onde positive che si diffondono attorno a loro.

Scegli una delle tazze dell’immagine e scopri cosa rivela della tua personalità

Esistono molti test psicometrici, incluso quello sviluppato da Susan Dellinger, specialista in formazione sociale e psicologica. Creato nel 1978, questo permette di identificare la personalità, ma anche i punti di forza e di debolezza della persona che lo fa. Offriamo un test ispirato a questa tecnica, per rivelare molte cose sulla tua personalità a seconda della tazza di caffè che scegli.

Tazza n ° 1

Se hai scelto questa tazza, significa che sei una persona premurosa e responsabile e che il tuo obiettivo principale è aiutare l’umanità. Ti sorpassi costantemente e ti dai i mezzi per realizzare l’impossibile per raggiungere i tuoi obiettivi. Il tuo consiglio è di grande valore per chi ti circonda.

Tazza n ° 2

Sei nato libero e tieni la tua libertà più di ogni altra cosa. Non puoi rimanere circondato dalle stesse persone perché la routine ti soffoca. Sei molto ambizioso e non perdi l’energia. Inoltre, le ore del giorno non sono sufficienti per raggiungere tutto ciò che desideri intraprendere. Il tuo dinamismo è notevole!

Tazza n ° 3

Sei attaccato al tuo passato ea tutti i ricordi che conservi. Diversi eventi passati ti stanno trattenendo e ti impediscono di andare avanti. La tua percezione è molto antiquata e basata solo su vecchi ricordi e su un modo un pò obsoleto di vedere le cose. Il tuo inconscio si collega costantemente con le tue esperienze passate e lotta per mettersi al passo. Esci dalla tua zona di comfort ed esplora il mondo!

Tazza n ° 4

Tieni molto al tuo stato di salute e sei costantemente alla ricerca del tuo benessere. Sei una persona che non esprime sempre i suoi pensieri, ma tutto è visibile nei tuoi occhi. Estremamente favorevole a chi ti circonda, puoi rimanere calmo e sereno anche in situazioni difficili.

Tazza n ° 5

Sei una persona molto trasparente e dici sempre ciò che pensi. Inoltre, il tuo istinto non ti delude mai. Tuttavia, le tue emozioni sono difficili da contenere e spesso ti mostri debole di fronte agli altri. Guadagneresti maggiore fiducia in te stesso se difendessi meglio le tue idee.

Tazza n ° 6

Natura socievole e amichevole, vivi di giorno in giorno e ti piace scoprire cose nuove. Sei una persona innamorata della vita, a cui non importa cosa può succedere domani, ma piuttosto sfrutta ogni situazione per trarne beneficio.

