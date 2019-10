Forse ti è sfuggito ma Bella Hadid ha tre tatuaggi, piccolissimi e gelosamente nascosti am semplicemente adorabili e che tutte vorremmo copiare.

Copiamo il suo hair style, il suo make up e, ovviamente, i suoi outfit. Quando parliamo di Bella Haidid parliamo non solo di una regina delle passerelle ma di una vera e propria fashion icon: il suo stile ispira tutte le amanti della moda e non mancano mai le foto e i dettagli per studiare la sua vita privata.

Abbiamo infatti seguito con passione tutta la love story con The Weeknd fino a che non si sono lasciati, per passare poi a spiare il suo profilo Instagram in attesa dell’ultimo giocoso scatto in compagnia dell’altrettanto amata sorella Gigi.

Forse però, incredibile ma vero, qualche cosa di Bella Hadid ancora ci era rimasto nascosto. Sapevate che la modella ha ben tre tatuaggi? Se la cosa vi è sfuggita non fatevene una colpa: i tattoo in questione sono non solo piccolissimi ma anche assai ben celati.

CheDonna.it ve li mostra oggi, convinta che avrete l’ennesimo esempio di Bella Haidid tutto da emulare. Anche nel mondo dei tatto la top model è destinata a essere un’icona.

I mini tatuaggi nascosti di Bella Hadid

A realizzare queste tre mini opere è stato il famoso tatuatore JonBoy, artista che lavora presso il Bang Bang Studio di New York.

Bella Hadid gli ha fatto visita la prima volta nel 2017 realizzando un piccolo tatuaggio sulla sua caviglia destra e uno corrispondente su quella sinistra: due piccole ali.

Il delizioso doppio mini tattoo non è però rimasto solo a lungo. Circa sei mesi dopo Bella è tornata nello studio newyorkese per aggiungere una nuova mini opera sul suo corpo: una minuscola rosa sulla parte posteriore del braccio sinistro.

I tre graziosissimi tatuaggi trattengono ancora ad oggi un’aura di mistero: tutti ora sanno che essi campeggiano sul corpo di una delle top model più amate al mondo ma nessuno ne conosce ancora il significato.

Non stentiamo però a credere che in molte si innamoreranno di questi mini tattoo e chiederanno al loro tatuare di fiducia di replicarli sulle proprie caviglie o su altre parti di quella meravigliosa tela che è il nostro corpo. Il significato poi ci penseremo noi a darlo, ognuna con una sfumatura, almeno quella, profondamente personale.

