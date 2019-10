“Dovete dire la verità è la cosa migliore” il gelo sul giallo di Marco Vannini

Nella trasmissione di Rete 4 Quarto Grado sono state fatte ascoltare delle conversazioni di Viola Giorgini con un’amica e di Federico Ciontoli, anch’egli con un amico, poco dopo l’omicidio di Marco Vannini.

In particolare Viola, nel confermare la versione resa in tribunale circa la ferita di Marco, attacca Marina Conte e Valerio Vannini che, secondo lei, “non dovevano andare in televisione ma chiudersi nel dolore per la morte del figlio. Forse sono stati consigliati ad essere sovrapposti mediaticamente”.

Invece l’amico, mentre Federico racconta la notte dello sparo, lo invita a dire la verità “che è sempre la cosa migliore” perché anche a lui qualcosa non torna nel racconto che ha ascoltato in un primo momento.