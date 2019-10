Come presentare la domanda di maternità obbligatoria-VIDEO

Come presentare la domanda di maternità obbligatoria? Ecco le risposte che cercavi se sei una lavoratrice e aspetti un bebè

Come presentare la domanda di maternità obbligatoria? Per averne diritto è opportuno muoversi in anticipo. Infatti entro il settimo mese di gestazione va presentata la domanda.

Se sei in attesa di un bambino e stai lavorando puoi presentarla. Scopri come nel link video in alto

