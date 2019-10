La pumpkin pie, la classica torta americana a base di zucca, interpretata in modo diverso, una versione salata senza uova e senza burro. Una ricetta perfetta per l’autunno.

Una versione salata della classica Pumpkin Pie americana perfetta per questa stagione. La zucca protagonista di questa ricetta che potrà essere servita come antipasto, piatto unico o in occasione di un buffet. Una pasta leggera e fragrante con un cuore morbido e gustoso.

La torta salata alla zucca conquisterà tutti al primo assaggio, e prepararla sarà davvero semplice. Il basso contenuto di grassi, la renderà adatta anche a chi butta sempre un occhio alla linea. Vi basterà seguire tutti le indicazioni del video tutorial.

Come preparare la pumpkin pie salata, senza burro e uova, il video tutorial

Per preparare la Pumpkin Pie salata, avrete bisogno di:

Per l’impasto:

300 grammi di farina bianca

120 grammi di yogurt

50 ml. di olio

20 ml. di acqua

4 grammi di sale

4 grammi di lievito per torte

Per il ripieno:

500 grammi di polpa di zucca

30 grammi di mostarda piccante

10 grammi di amaretti

2 grammi di polvere di caffè

130 grammi di ricotta fresca

40 grammi di formaggio grana grattugiato

sale quanto basta

pepe quanto basta

1 rametto di rosmarino

Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial potrete preparare una Pumpikin Pie salata che stupirà i vostri ospiti. La decorazione sarà personalizzata per renderla ancor più particolare. Non vi resta che seguire il video tutorial!

