Cristiano Caccamo chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Cristiano Caccamo chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Cristiano Caccamo è un attore di 30 anni. Lui è nato il 21 marzo 1989 a Taurianova (Reggio Calabria) sotto il segno dell’Ariete, è alto 180 centimetri e pesa circa 72 kg. All’età di 15 anni di trasferisce Assisi dove vive in un convitto mentre qualche anno più tardi si sposta a Roma per motivi lavorativi.

Cristiano è figlio del celebre poeta, editore e scrittore Michele Caccamo ed ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Gli piace la musica rock e ama costruire statuette di argilla e si definisce una persona curiosa e molto diretta.

In un’intervista per Vanity Fair ha dichiarato: “Non mi va di pensare a come sarò fra dieci anni, perché mi piace concentrarmi sul presente e su quello che sto facendo adesso. Dieci anni fa non pensavo neanche che avrei fatto l’attore: ho cambiato tante cose nella mia vita e tutto potrebbe cambiare ancora. Potrei fare il cuoco, chissà”,

Nome: Cristiano Caccamo

Età: 30 anni

Data di nascita: 21 marzo 1989

Luogo di nascita: Taurianova (RC)

Segno zodiacale: Ariete

Titolo di studio: Diploma

Professione: Attore

Altezza: 180 cm

Peso: 72 kg

Account social: Instagram Facebook

Cristiano Caccamo: Instagram

Cristiano Caccamo è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 707mila persone e conta oltre 1000 post. Ama condividere principalmente selfie, shooting fotografici, scatti insieme a colleghi di lavoro o che riguardano la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Il 32enne ha un profilo attivo anche su Facebook, qui ama condividere principalmente selfie e foto insieme ai suoi amici. Conta 30mila followers e potete trovare il suo profilo qui. Mentre su Twitter non risulta avere nessun account attivo, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage.

Cristiano Caccamo: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Cristiano Caccamo è single da molto tempo. Lo ha durante un’intervista concessa al programma Vieni da me, condotto da Caterina Balivo: “Io sono single, al momento non sono impegnato”

Quando ha recito nella serie Questo è il mio paese, in molti speravano in una storia d’amore con la sua collega Valentina Romani. Tuttavia i due hanno subito smentito rivelando di essere solo buoni amici. La medesima situazione si è presentata anche con Diana Del Bufalo, conosciuta sul set di Che Dio ci aiuti. Ma anche loto sono solo ottimi amici.

Cristiano Caccamo: carriera

Cristiano Caccamo inizia a lavorare prima come modello e appare in alcuni sport pubblicitari, come BMW e Rocco Barocco e quando ha solo 21 anni debutta a teatro con l’opera Ciechi. In seguito interpreta solo ruoli minori fin quando, nel 2015, viene scelto per il ruolo di protagonista nel film Cenere.

Nello stesso anno lo vediamo nel film Questo è il mio paese, in cui interpreta Cosimo, e della sesta stagione di Provaci ancora prof, serie televisiva in onda su Rai Uno. Nel 2016 recita in Matrimoni e altre follie e dal 2015 al 2017 lo troviamo nelle due stagioni de Il paradiso delle signore

In seguito entra nel cast di Che Dio ci aiuti mentre a teatro si esibisce in Molto rumore per nulla. Nel 2018, Cristiano compare in Don Matteo e successivamente nel film Puoi baciare lo sposo. Nel 2019 viene annunciata la sua partecipazione a Celebrity Hunted, programma in onda dal 2020 su Amazon Prime Video.

