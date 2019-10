Castagnaccio toscano, l’autunno in tavola

Castagnaccio toscano, una ricetta tradizionale che si adatta perfettamente alla stagione autunnale. Un dolce che vi sorprenderà

Autunno, stagione delle castagne… e del castagnaccio. Un dolce tipico della tradizione contadina toscana. A in realtà ne esistono altre versioni simili anche in regioni come Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia.

Una torta molto semplice, a base di farina di castagne e altri ingredienti che gli danno un sapore particolare. Non c’è il burro, non ci sono uova, quindi alla fine il prodotto è anche molto leggero, ma saporitissimo. Un dolce sostanzioso, da consumare subito o anche nei giorni successivi, ideale per la prima colazione.

Fondamentale è la qualità della farina di castagne, alla base della preparazione. Serve fresca e non stagionata, se poi avete un fornitore di fiducia anche meglio. In ogni caso il castagnaccio è privo di glutine, quindi adatto ai celiaci. Il risultato finale? Per un ottimo castagnaccio deve uscire una torta umida e compatta.

Castagnaccio, una ricetta semplice

Preparare il castagnaccio toscano è molto più facile di come sembra. Sarà sufficiente assemblare bene gli ingredienti, al resto pensa il forno.

Ingredienti:

300 g di farina di castagne

380 g di acqua fredda

4 cucchiai di zucchero

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

50 g di pinoli

40 g di gherigli di noce

2 rametti di rosmarino

1 pizzico di sale

Preparazione:

Iniziate la ricetta del castagnaccio tostando i pinoli in un padellino antiaderente. In una terrina setacciate la farina di castagne e unite lo zucchero, un pizzico di sale, due cucchiai di olio extravergine e l’acqua. Mettetela un po’ alla volta, a filo, continuando a mescolare con una frusta e così eviterete la formazione di grumi.

Il risultato finale deve essere quello di un composto fluido ma non liquido. Quindi unite i pinoli e le noci, continuando a mescolare bene. A chi piace, può aggiungere anche 50 grammi di uvetta sultanina già strizzata.

Ungete con un po’ d’olio una teglia rotonda da 26-26 centimetri e versate il composto. In superficie mettete ancora noci, pinoli (e uvetta), poi qualche ago di rosmarino fresco. Per chiudere, anche un giro d’olio. Quindi cuocete il castagnaccio in forno preriscaldato a 180° per 35-40 minuti, fino a quando sulla superficie non compariranno delle piccole crepe.

Una volta pronto, sfornate il castagnaccio e lasciatelo raffreddare prima di servirlo.

