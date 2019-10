Bocconcini di pollo e zucchine senza glutine: ricetta – VIDEO

Bocconcini di pollo e zucchine senza glutine: la ricetta semplice, veloce per un secondo piatto da veri chef – VIDEO

I Bocconcini di pollo e zucchine senza glutine sono un secondo piatto molto delicato ma, allo stesso tempo, sostanzioso e cremoso. Gli ingredienti sono semplici, il pollo, le zucchine e pochi altri.

I bocconcini di pollo e zucchine è una ricetta perfetta non solo per i celiaci ma anche per tutta la famiglia. Una ricetta perfetta per far mangiare le zucchine anche ai bambini di casa!

