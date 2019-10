Scopri come si legano agli altri i vari segni dello zodiaco. Il parere delle stelle.

Quando si incrociano tra loro, le persone tendono ad instaurare rapporti diversi tra loro e che spesso e volentieri dipendono in gran parte dal loro modo di vedere le cose, dal carattere e dalle cose che hanno in comune. C’è un aspetto però che appartiene ad ogni singola persona e che è quasi impossibile da cambiare. Si tratta del modo in cui ci si lega agli altri, cosa dalla quale dipendono poi i vari comportamenti. Se ci sono persone che si attaccano facilmente agli altri, diventando quasi appiccicosi, ce ne sono altre che tengono sempre le distanze e altre che risultano più equilibrate seppur con inclinazioni tutte loro. Le sfumature in questi casi sono tante e varie e il più delle volte possono dipendere anche dall’influenza che le stelle hanno sui vari segni. Oggi, quindi, dopo aver visto cosa rende le donne dello zodiaco più o meno desiderabili e qual è il lato negativo che emerge quando si beve troppo, scopriremo in che modo i vari segni zodiacali si legano agli altri. Trattandosi di un argomento legato in particolar modo ai i sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente del segno che si vuole verificare. In questo modo si avranno informazioni più chiare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Come sarà il mese di Ottobre? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Astrologia – Come i vari segni si legano alle altre persone

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che si legano poco e mantenendo sempre le distanze

I nati sotto il segno dell’Ariete sono solitamente persone molto prese da se stesse, al punto da pretendere che siano sempre gli altri a rincorrerli. Quando spetta a loro fare la prima mossa, finiscono con il chiedersi se gli altri valgono davvero lo sforzo e la cosa si verifica per qualunque tipo di rapporto. Anche quando vengono cercati e scelti dagli altri, si trovano a non instaurare rapporti troppo stretti e questo perché sentono il bisogno di mantenere sempre la propria libertà, di avere il controllo della situazione e di potersi allontanare qualora la situazione lo richiedesse. Avere un rapporto con loro può essere problematico per chi ha un bisogno costante di conferme perché i nativi del segno non sanno darne pur pretendendone. Perché si, tra le altre cose, quando si tratta di loro amano essere cercati, sebbene con le dovute maniere.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che si legano solo dopo diverso tempo

I nativi del Toro sono persone che tengono in buona considerazione i sentimenti e che quando si affezionano a qualcuno si legano in modo indissolubile. Il problema è che perché si verifichi un tale legame ci vuole davvero moltissimo tempo. Per capire come possono diventare, basta però vederli quando sono con i loro parenti o con gli amici più cari. Per loro, infatti, non ci sono grandi distinzioni e basta riuscire a ritagliarsi uno spazio nel loro cuore per avere tutte le attenzioni che sanno dare. Per tutti gli altri, sebbene nei modi saranno sempre gentili e affabili, il livello del legame instaurato sarà davvero basso e tale da far sentire una certa distanza nel rapporto.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che si legano in modo discontinuo

I nati sotto il segno dei Gemelli, come spesso accade per tutto ciò che li riguarda, non seguono una linea costante nel loro modo di agire e ciò si verifica anche nei rapporti. Così, se da un lato arrivano ad instaurare rapporti anche importanti con chi li circonda, dall’altro sono in grado di staccarsi di colpo e senza dare alcuna spiegazione. Per fortuna, questo modus operandi non riguarda quasi mai amici di vecchia data o parenti ma solo persone conosciute relativamente da poco. Ciò nonostante resta un atteggiamento difficile da inquadrare e che può confondere chi sentendosi un loro amico importante rischia di trovarsi improvvisamente tra i conoscenti e tutti solo perché il loro affetto spesso tende a mutare come le loro idee.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che si attaccano molto

I nativi del Cancro tendono a creare dei rapporti molto stretti nei quali riversano per lo più ansie e paure. Quando tengono a qualcuno temono infatti di restare esclusi e questo li porta a sentirsi spesso nervosi e ansiosi, tanto da iniziare ad attaccarsi anche più del dovuto e tutto con il rischio di far sentire l’altra persona oppressa. Per fortuna, se rassicurati come desiderano riescono ad alleggerire un po’ quella che per certi versi si potrebbe inquadrare come mania del controllo. Le loro paure, così come l’ansia, resteranno però sempre vigili, portandoli a creare rapporti difficili da gestire e per i quali avranno costantemente bisogno di sentirsi rassicurati.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che si tengono sempre un po’ in disparte

Per quanto socievoli e all’apparenza sempre disponibili con gli altri, i nati sotto il segno del Leone sono persone che tendono a mantenere sempre un minimo di distanza. In parte lo fanno perché non amano darsi mai al 100% ma in modo particolare, molto dipende dalla paura del rifiuto che anche se ben nascosta c’è ed è in grado di fargli molto male. Per questo motivo, finiscono con il legarsi agli altri solo quando si sentono più che sicuri, in modo da essere sempre quelli al centro dell’attenzione ed in grado di gestire qualsiasi tipo di rapporto. Stringere del tutto con loro è praticamente impossibile perché resterà sempre una minima distanza.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che si legano in modo ansioso

I nativi della Vergine cercano sempre di non dare a vedere quanto possono tenere agli altri. La verità, però, è che quando si legano a qualcuno lo fanno del tutto e anche se non sono bravi ad esternare i propri sentimenti, finiscono con lo sviluppare una sorta di ansia per le relazioni che vivono. La loro paura è infatti quella di essere messi da parte o dimenticati, di non riuscire a legare come vorrebbero o di perdere le persone che amano. Questo fa si che all’interno dei vari rapporti ci sia una sorta di ansia che fa da filo conduttore e che a volte può creare dei problemi nelle relazioni. Cosa che, purtroppo, difficilmente riescono a controllare.

Clicca su successivo