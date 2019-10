In alcune coppie la gelosia è profondamente radicata e gli astri non mancano di rivelare chi sono i 5 segni dello zodiaco più gelosi possessivi

La gelosia nella coppia quando viene percepita in eccesso, in alcuni casi può distruggere la relazione e annullare i progetti di vita. Inoltre, la maggior parte delle terapie delle coppie affronta questo aspetto ricorrente nelle famiglie che può minacciare il futuro della vita coniugale in generale. Un pò di gelosia è rassicurante, ma molte gelosie torturano chi le subisce.

Quando proviamo gelosia, proviamo molte emozioni tra cui paura, rabbia, tristezza e, in alcuni casi, autocommiserazione. Ci fa vivere una sofferenza emotiva che può immergerci nella depressione, che quando non è supportata, può trasformarsi in un veleno in grado di annientarci e demolirci lentamente.

Nel suo libro “L’accoppiamento in cattività”, la psicoterapeuta Esther Perel suggerisce che molto spesso l’attenzione si concentra sul tema dell’amore piuttosto che sulla nostra capacità di amare. Quest’ultima ci consentirebbe di ignorare diversi aspetti svantaggiosi della vita di una coppia e di concentrarci su una relazione soddisfacente e sicura.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astri & Segni Zodiacali CLICCA QUI

Ecco chi sono i 5 segni più gelosi dello zodiaco

1. Cancro

Segno d’acqua, il cancro è poetico e romantico. Soprattutto, cerca una relazione duratura che gli fornirà la sicurezza emotiva di cui ha costantemente bisogno per essere felice. Over-emotivo, l’amore è l’essenza della sopravvivenza dei nativi del Cancro. Per questo motivo, vivono nella paura continua di perderlo. Di fatto, diventano possessivi, gelosi e offensivi nel loro modo di amare, cercando di rendere il loro partner l’oggetto del loro impulso e la loro ragione di vita, che nulla e nessuno può toglier loro.

2. Leone

I Lione sono fedeli nell’amore nonostante il loro carattere burrascoso. Certo, cercano sempre di attirare l’attenzione e di essere sotto i riflettori, ma sono comunque fedeli all’amato. Ma se per sfortuna questi ultimi non riescono a coprirli con affetto o attenzione speciale, diventano inveterati gelosi e impalcano un intero scenario in cui si trovano vittime dell’infedeltà.

3. Vergine

Governati da Venere, il pianeta del pensiero e della riflessione, i nativi della Vergine sono perfezionisti e critici e richiedono al loro partner una presenza impeccabile, senza la quale possono sprofondare nella paranoia. E per una buona ragione, hanno il bisogno di analizzare ogni aspetto relativo al coniuge al punto da alimentare la loro immaginazione con dettagli assurdi e aberranti di inganno e slealtà del loro compagno, anche se non sono basati su alcun fondamento.

4. Scorpione

Lo Scorpione è noto per essere il segno di indagine e ossessione. Innamorati, i suoi nativi si trasformano in Sherlock Holmes per chiarire situazioni che sembrano ambigue sul loro partner. Nonostante la loro robustezza, gli Scorpioni rimangono vulnerabili, specialmente quando soccombono all’amore che li immerge nell’insicurezza. Questa sensazione li mette a disagio, crea una palude di incertezza e diventa emotivamente vulnerabile, generando una gelosia abusiva che può trasformarsi in un’ossessione.

5. Pesci

I pesci sono sempre innamorati e l’amore è un sentimento che nutre la loro anima poetessa. Nella maggior parte dei casi, sono empatici e compassionevoli e provano le emozioni degli altri. Per questo motivo, quando non si sentono più in sintonia con il loro partner o quando le loro emozioni non sono più connesse, un senso di dubbio li inonda, dando origine a una gelosia eccessiva che può distruggere la loro autostima e immergerli in uno stato di depressione. I Pesci sono vulnerabili e possono certamente essere gelosi al punto di consumare la loro relazione romantica.

Ti potrebbe interessare anche—->>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI