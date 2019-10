Scegli il tuo acchiappasogni preferito e ti diremo una cosa fantastica sulla tua personalità

Gli acchiappasogni o dreamcatcher sono prodotti artigianali che fanno parte delle culture aborigene del Nord America, progettati per filtrare i brutti sogni. Di solito sono collocati in camere da letto, sopra il letto o sui mobili. L’impostante è che vengano posizionati in un punto dove sorge la luce, perché nella cultura indigena, il sole distrugge i brutti sogni catturati da questo oggetto durante la notte. Per scoprire cosa rivelano sulla tua personalità, scegli quello che ti attira di più nell’immagine che segue.

Ecco cosa rivela la tua scelta sulla tua personalità

Il dreamcatcher ha diversi colori e forme e può contenere varie perle. Anche la tessitura del filato è unica, il che conferisce a ciascuno di loro una particolarità e un aspetto che lo distingue dagli altri. Pertanto, alla luce di tutte queste caratteristiche geometriche e colorate, avremo la tendenza, a scegliere quello che attira la nostra attenzione, di un modello piuttosto che un altro. Dettata dal nostro subconscio, questa decisione è in realtà una manifestazione esteriore della nostra personalità. Scopri cosa rivelerà la tua scelta:

Dream Catcher # 1

Se hai scelto questo acchiappasogni, la tua personalità indica che sei degno di fiducia. La tua famiglia può contare su di te senza esitazione, sei sempre presente e fai del tuo meglio per supportare i tuoi cari quando ne hanno bisogno. Sei fedele nell’amicizia e ti prendi il ​​tempo per scoprire le diverse sfaccettature di ogni personalità che ti circonda. Quando apprezzi qualcuno, lo accetti pienamente. Molto esigente, ti aspetti che gli altri siano onesti come te. Quando non è così, non perdoni la bugia, qualunque cosa accada.

Dream Catcher # 2

Se questo è il tuo preferito, significa che la tua personalità è molto equilibrata e che pensi e agisci diplomaticamente. Hai fiducia nelle tue capacità e affronti nuove sfide, soprattutto quando si tratta di eccellere nel tuo lavoro. Tuttavia, rimani umile e non ti vanti delle tue capacità. Ti concentri su cose positive e su i tuoi amici. Il tuo punto debole? la tua sensibilità esacerbata. Non puoi sopportare l’inganno o il distacco forzato. Detto questo, scegli sempre di affrontare i tuoi punti deboli e non fuggire mai dalle tue responsabilità.

Dream Catcher # 3

Se hai scelto questo acchiappasogni, significa che sei un individuo estroverso e creativo che si nutre di scoperte e nuovi incontri. La tua visione della vita tende ad essere molto ottimista. Comprensibile e gentile, sei facilmente apprezzato dagli altri e questo ti permette di fare rapidamente amicizia. Non giudichi le persone e cerchi sempre di entrare in empatia mettendoti al loro posto per capire i loro sentimenti. Detto questo, l’opinione degli altri ti colpisce enormemente e questa è la ragione per cui vuoi sempre mostrarti nella tua luce migliore.

Dreamcatcher # 4

Questo acchiappasogni, significa che hai il cuore in mano. Ti preoccupi dei sentimenti degli altri e non esiti mai a prestare il tuo supporto. Fai prima andare gli altri e fai l’impossibile per rendere felici quelli che ti sono cari. Per te, la tua felicità dipende dalla gioia degli altri. Sei una persona saggia e riflessiva, motivo per cui sei in grado di trovare soluzioni a tutti i problemi e questo, causando il minor danno possibile. Tuttavia, la tua estrema sensibilità può essere dannosa per te perché non capisci il fatto che una persona possa essere in malafede.

Dream Catcher # 5

Se hai scelto l’ultimo acchiappasogni, sei una persona sola e piuttosto sospettosa. Sei stato ferito più volte e non vuoi più dare agli altri la possibilità di raggiungerti. Preferisci fidarti di te stesso perché la vita ti ha insegnato che puoi fare affidamento solo su te stesso per superare gli ostacoli che si frappongono sulla tua strada. Indipendente, tieni molto alla tua libertà, il che ti rende abbastanza intimidatorio. Questo tratto caratteriale a volte può impressionare coloro che attraversano il tuo percorso.

