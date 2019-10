Avete già fatto il cambio di stagione e sul vostro letto c’è il piumino pronto per essere steso? Forse state correndo un po’ troppo.

L’estate sembra infatti decisa a rimanere al nostro fianco, almeno per la giornata di domani. Il meteo ci parla infatti di una sostanziale stabilità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Trucchi per combattere il caldo quando non si ha il condizionatore

Leggiamo allora nel dettaglio le previsioni per tutta la Penisola, scoprendo zona per zona ciò che il cielo ha deciso di riservare a ciascuna di noi.

Per sapere che tempo farà domani e altre curiosità sul meteo e non solo cliccate qui

Previsioni meteo di domani, venerdì 11 ottobre

Qualche nuvola qua e là, temperature miti e un sole che pare proprio non volerci abbandonare.

L’Italia intera va incontro a una nuova giornata di fine estate (anche se la vera fine sembra destinata a non arrivare mai) e CheDonna.it vi svela nel dettaglio come sarà la situazione climatica zona per zona. Ecco le previsioni meteo di domani, venerdì 11 ottobre!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> METEO: Stimare la pioggia dal basso anziché dall’alto

Nord

Il bel tempo persiste ancora su tutte le regioni e il clima rimane asciutto, anche grazie a un’alta pressione che appare più che rinforzata. Le temperature rimangono pressoché stazionarie, con massime comprese tra i 19 e i 23 gradi.

Centro

Avanza la nebbia tra Toscana e Umbria mentre alcune nubi irregolari si affacceranno al mattino sul medio Adriatico. Rimane comunque il bel tempo prevalente il vero protagonista del resto della giornata mentre le temperature si mantengono stabili, con massime comprese tra i 20 e i 24 gradi.

Sud

Condizioni essenzialmente di bel tempo fatta eccezione per una maggiore variabilità tra Molise e Gargano, incluse alcune locali precipitazioni. Le temperature si manterranno invece per lo più stabili, con massime che ondeggeranno tra 20 e 25 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI