Luis Sal chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Luis Sal è uno Youtuber e VideoMaker di 22 anni. Lui è nato il 18 giugno 1997 a Bologna, sotto il segno dei Gemelli, ed è alto 183 centimetri. Il suo vero nome è Sergio Lerme ed ha origini italiane e argentine, è nato in una famiglia immersa nel mondo dell’arte quindi fin da piccolo la sua creatività è stata ampiamente incoraggiata. Ha due fratelli maggiori.

Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Artistico dedica di continuare gli studi, infatti il suo sogno era quello di porte studiare economia all’Università di Bologna. Il 22enne non è molto conosciuto, d’altronde è proprio lui ad ammettere: “Se sei over 30 è difficile che mi conosci; oppure hai un gran gusto”.

In un’intervista ha svelto il segreto del suo successo su YouTube: “Cerco di essere ironico con me stesso, di affrontare la vita con positività. Penso che già questo sia una questione seria”. Ma scopriamo qualcosa di più su di lui.

Nome d’arte: Luis Sal

Nome: Sergio Lerme

Età: 22 anni

Data di nascita: 18 giugno 1997

Luogo di nascita: Bologna

Segno zodiacale: Gemelli

Titolo di studio: Diploma

Professione: YouTuber

Altezza: 183 cm

Peso: /

Account social: Instagram Facebook YouTube

Luis Sal: Instagram e vita privata

Luis Sal è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 1,6milioni di persone e conta solo 492 post. Ama condividere foto di vario genere da selfie a scatti, a dir poco singolari. Sono presenti anche video comici: il suo account ufficiale, se volete seguirlo, è questo qui.

Il 22enne ha un profilo anche su Facebook dove sono presenti foto e video che riguardano la sua carriera. Tuttavia il suo account non è particolarmente attivo infatti il suo ultimo post risale ad ottobre 2018: potete trovare qui il suo profilo. Mentre su Twitter non risulta avere nessun account attivo, quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o fanpage.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo molto. Il giovane youtuber dovrebbe essere sigle, anche sul suo profilo Instagram non ci sono foto che lo ritraggono al fianco di una fidanzata. Molti hanno pensato che fosse gay ma il diretto interessato ha smentito tutto.

Luis Sal: carriera

Luis Sal dopo aver ottenuto il Diploma decide di intraprendere la carriera lavorativa, infatti inizia facendo il barista ma lascia tutto per seguire la sua vera passione: essere un VideoMaker. “Io mi divertivo molto anche a fare il barista, sono uno che si appassiona. Per un periodo della mia vita volevo fare il cuoco, poi in America sono andato in fissa per la palestra, in futuro chissà, magari perdo la testa per la falegnameria”

Ha iniziato a riprendersi con una telecamera fin da quando aveva 7 anni ma esordisce molti anni dopo sfidando altri giovani come lui a mangiare quanti più cereali possibile in appena due minuti: “Il primo marzo 2017, in un attimo di lucida follia, ho deciso di rischiare e pubblicare un video mio, dove mangio un tazza di latte e cornflakes da 2,5 chili. È andata bene”

In poco più di un anno raggiunge quasi 700.000 iscritti e oltre 70 milioni di views, ora conta oltre 1milione di iscritti e i suoi video vantano tantissime visualizzazioni.

Il motivo per cui viene apprezzato lo ha svelato durante un’intervista a Vanity Fair: “Resto me stesso, si sente l’autenticità. E anche perché non chiedo nulla allo spettatore: non seguo le classiche prassi dello youtuber che mette titoli accattivanti solo per fare views e poi chiede agli utenti di iscriversi al canale. Io dico solo “ho fatto un nuovo video, se volete andatevelo a guardare”.

Nel 2018 ha pubblicato grazie a Rizzoli il suo primo libro: Ciao, mi chiamo Luis. In questo spiega cos’è il Luismo e come convertirsi a questa nuova filosofia: “Un luista vuole tanto bene alla mamma, si prende cura del proprio corpo, porta a termine i propri obiettivi, crede in se stesso e nelle sue idee, rispetta le altre persone, ha senso dell’umorismo. Non trova scuse, guarda sempre il lato positivo. Non dà niente per scontato”.

Nel 2019 realizza una canzone in collaborazione con il produttore Sick Luck la canzone Vagaina. In poco tempo ottiene miglia di visualizzazioni, oggi oltre 3milioni di views. Nello stesso anno viene annunciata la sua partecipazione a Celebrity Hunted, in coppia con il rapper Fedez.

Il testo di Vagaina (via)

Non mi presentare la tua ragazza (No, no)

Non mi presentare la tua ragazza (No, no)

Non me la presentare, Non ci pensare no

Non ci presentare

Non mi presentare la tua ragazza (Luis Sal sulla tua tipa)

Non mi presentare la tua ragazza (Sale sopra)

Non me la presentare

Non ci pensare no

No, non lo fare

O finisce male

Non mi presentare la tua vagiaina (Non mi presentare la tua vagiaina)

Non mi presentare la tua vagiaina (Non mi presentare la tua vagiaina)

Non me la presentare, non ci pensare no (Non ci presentare)

Vagiaina, Italia, Vagiaina, Italia (Italy)

Non voglio rovinare la vostra relazione siete una coppia così bella

Non vorrai mica che Luis Sal

Gas sulla tua tipa

Non mi presentare la tua ragazza (No, no)

Non mi presentare la tua ragazza

Non me la presentare

Non ci pensare

O finisce male

Male male (Skrrr Skrr)

molto male

Luca Luis è una persona corretta (Skrrr Skrr)

Sick Luis

(Sick Luke: Spacca sulla spiaggia bro, con tutto il tramonto che casca giù, tu che canti la canzone non mi presentare la tua vagiaina, e te tutto da solo sul tramonto, che G!)

