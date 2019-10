Scopri come sarà il mese di Ottobre e cosa ti porterà di buono. Il parere delle Stelle.

Fonte: Istock

Ottobre è ormai iniziato da qualche giorno, portando con se una serie di cambiamenti, alcuni dei quali già chiari ed altri ancora da scoprire. Trattandosi di un mese di transizione, che porta con se il cambio di stagione, i primi freddi e gli splendidi ma anche malinconici colori dell’autunno, è un periodo dell’anno che si rivela spesso molto importante e nel quale accadono cose spesso inattese. Oggi, quindi, dopo aver visto cosa rende le donne dello zodiaco desiderabili e qual è il lato negativo che emerge quando si beve troppo, scopriremo come sarà il mese di Ottobre per ogni segno dello zodiaco.

Oroscopo: Ecco come sarà per te il mese di Ottobre

Fonte: Istock

Ariete – un Ottobre intensamente stancante

Ottobre sarà per te un mese intenso e ricco di cose da fare e di progetti da avviare. Per certi versi si può dire che pagherai il tempo perso a Settembre e per il quale ti troverai a dover prendere ben più di una decisione, alcune delle quali anche importanti. Per fortuna l’energia non ti mancherà e dopo l’iniziale pigrizia settembrina ti troverai improvvisamente desiderosa di fare e di spenderti con ogni iniziativa possibile. Nuovamente in te, coglierai i primi freddi come un incentivo a muoverti e a velocizzare ogni progetto in corso o ancora da avviare. Il tutto con progressi ben visibili.

Fonte: Istock

Toro – Un ottobre romantico

Il tuo mese di Ottobre sarà un misto di atmosfere che ti renderanno a tratti malinconica ma in particolar modo romantica e desiderosa di coltivare il più possibile quelle situazioni che con l’arrivo dell’estate ti eri trovata a mettere da parte. Complice l’autunno sentirai il bisogno di riunirti più spesso con le persone che ami, recuperando persino amicizie e rapporti che avevi finito con il mettere un po’ da parte. Il tutto per una stagione forse un po’ strana ma sicuramente appagante sotto diversi punti di vista.

Fonte: Istock

Gemelli – Un Ottobre un po’ borderline

Questo mese ti sentirai come a casa. Ottobre si mostrerà infatti in modo diverso rispetto a come te lo eri aspettata, sorprendendoti piacevolmente con novità del tutto inattese e per molti versi piacevoli. Ti troverai così ad affrontare nuove sfide, alcune delle quali speravi di trovare sul tuo cammino ormai da un po’. Un mese che ti sembrerà più che mai simile a te e che proprio per questo vivrai con emozione, sentendone l’energia pulsante e l’altrettanto contrastante calma che tu più di chiunque altro saprai apprezzare, riconoscendoti in molte di queste sfumature così simili eppure diverse tra loro.

Fonte: Istock

Cancro – Un mese di Ottobre relativamente tranquillo

Il mese di Ottobre scorrerà in modo piuttosto tranquillo, dandoti modo di tirare un pò il fiato e di goderti il tempo libero con amici e parenti. Dopo un inizio stagione iniziato in sordina, ti sembrerà di trovare finalmente un tuo ritmo, soprattutto perché avrai tutto il tempo per riflettere prima di prendere qualsiasi decisione. Un’opzione che gradirai in modo particolare facendoti amare più che mai sia il mese che la nuova stagione che per molti versi si sposa con tutto ciò che ti fa sentire a casa e nella tua comfort zone.

Fonte: Istock

Leone – Un Ottobre tutto da scoprire

La tua voglia di fare, tipica del tuo modo di essere, questo mese sembrerà sposarsi con ogni singola giornata, consentendoti di ottimizzare il tempo per riuscire ad incastrare ogni tipo di impegno. La possibilità di cambiare look grazie alla nuova stagione e i nuovi inizi che caratterizzano questo periodo dell’anno ti consentiranno di sentirti più bella e viva che mai, facendoti sentire in perfetta sintonia con il clima autunnale. Ottobre sarà quindi un mese che vivrai con estremo piacere, soprattuto perché per certi versi si mostrerà come un periodo ricco di sorprese e di novità da scoprire e in grado di cambiare in meglio la tua vita.

Fonte: Istock

Vergine – Un mese da metabolizzare

Ottobre ti si è già mostrato come un mese in grado di riservarti sorprese alle quali non avresti mai pensato. Alcune sono state positive, altre ancora difficili da definire. In realtà, molto dipende da come sceglierai di vivere le situazioni che ti troverai dinanzi e che se ben colte potrebbero portarti a migliorare la tua vita sotto diversi punti di vista. Che ti piaccia o meno è infatti giunto il tempo di cambiare un po’ le cose e di iniziare a vivere determinate situazioni evitate per troppo tempo. Iniziare da subito sarà un modo come un altro per esorcizzare la paura e scoprire che dopotutto, Ottobre può essere davvero il momento giusto per dei nuovi inizi, purché tu riesca ad accettare l’idea di cambiare.

