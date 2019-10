Stasera in tv, mercoledì 9 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto per la prima serata di oggi, elenco dettagliato di tutti i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Siete pronte per una nuova serata tra divano e tv? Scoprite come renderla veramente impeccabile grazie al giusto intrattenimento, un programma accuratamente selezionato e su misura per corrispondere ai vostri gusti.

Il palinsesto televisivo offre alternative di ogni genere, studiate dai canali in chiaro più seguiti per corrispondere veramente a ogni possibile gusto personale.

Preferite un film, una serie tv o uno show? Non avete che da scegliere, impugnare il telecomando e adagiarvi comodamente sul divano.

Che la serata abbia inizio! Buon divertimento!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 9 ottobre

Rai Uno – Il diritto di contare (Film)

Le menti brillanti che hanno messo a punto il primo programma di missioni spaziali che ha portato l’uomo nello spazio sono delle di tre donne afro-americane, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson. Una vera e propria ispirazione per le giovani generazioni, esempi di come una mente visionaria può avere la meglio sugli stereotipi di genere e razza.

Rai Due – Rocco Schiavone – L’accattone (Fiction)

La morte del ragionier Iatta, ritrovato dietro un’edicola del mercato rionale e la scoperta dell’esistenza di un ladro all’interno della Questura impegneranno ancora una volta Schiavone.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.