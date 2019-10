Seggiolini anti abbandono: arriva l’obbligo per i bimbi fino ai 4 anni

Seggiolini anti abbandono: arriva l’obbligo per i bimbi fino a 4 anni d’età. Il decreto legge firmato dalla Ministra De Micheli e le modalità di agevolazione fiscali

Seggiolino anti abbandono, la legge (Istock)

Finalmente il decreto legge sull’obbligo dei seggiolini anti abbandono nella auto è stato firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola Di Micheli, proprio in questi giorni è atteso l’ultimo passaggio conclusivo della Legge, dopo l’approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato. Il decreto Legge per i Seggiolini anti abbandono saranno così finalmente attivi nelle auto di tutti quei genitori che hanno figli di età inferiore ai 4 anni. La legge impone l’obbligo dell’utilizzo dei sistemi di allarme per evitare l’abbandono dei bambini a carico del conducente del veicolo. In particolare i veicoli sulla quale sarà operativa questa legge sono le automobili (fino a 8 posti più il conducente) e gli autocarri (dal furgone al tir). Mentre sono esclusi pulmini e autobus. Questa legge è un’esigenza nata per fornire ai genitori un aiuto tecnologico dopo alcuni casi di cronaca, finiti tragicamente, e che purtroppo si sono ripetuti anche di recente, in cui un padre o una madre hanno dimenticato il figlio sul seggiolino auto per diverse ore. Fenomeno noto come “amnesia dissociativa” che può capitare a chiunque (anche se può sembrare inaccettabile) soprattutto in periodi di forte stress.

L’obbligo sarà operativo non appena il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni. Si tratta del passaggio conclusivo della Legge, dopo l’approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato. In considerazione dell’importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l’agevolazione fiscale prevista per favorirne l’acquisto ed incrementare le relative risorse. Dopo mesi di rinvii (l’obbligo sarebbe dovuto scattare lo scorso luglio) l’effettiva entrata in vigore dell’obbligo è ormai prossima: la pubblicazione.

Seggiolini anti abbandono: le sanzioni per chi non rispetterà la legge

seggiolino anti abbandono, le sanzioni (Istock)

Per coloro che non si adegueranno alla normativa è prevista una multa fino a 300 euro con decurtazione di 5 punti della patente. La sanzione prevista per il mancato utilizzo del dispositivo di allarme è identica a quella che si riceve per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per i bambini. Come riportato nel comma 10 dell’articolo 172 del codice della strada, la sanzione consisterà nel pagamento di una somma da 81 a 326 euro. Se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore risponderà della sanzione pecuniaria. Se il conducente incorre in una recidiva nell’arco di due anni è prevista anche la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Paradossalmente pare che chi trasporterà il bambino non allacciato al seggiolino rischierà una sola multa (quella per non aver assicurato il bambino con i sistemi di ritenuta idonei, cioè per non averlo trasportato nel seggiolino auto).

Il testo ha avuto un percorso travagliato: dopo l’entrata in vigore della legge a inizio anno una prima bozza del decreto attuativo risalente allo scorso 21 gennaio è stata bocciata e quindi riscritta, trasmessa alla Commissione europea e approvata lo scorso luglio. Sarà da vedere se, come richiesto anche dal Consiglio di Stato, saranno concessi dei giorni ai produttori, ai distributori ed agli utenti per adeguarsi alle nuova normativa. Inoltre questo primo articolo della legge modifica il comma 10 dell’articolo 172, cioè quello che definisce le sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini. In particolare aggiunge tra le situazioni sanzionate anche il mancato utilizzo del dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino.

In cosa consiste questa nuova legge? I 4 Articoli da rispettare

seggiolino anti abbandono la legge (Istock)

Questa nuova legge riporta le disposizioni per rendere obbligatorio l’utilizzo di un dispositivo di allarme per evitare l’abbandono involontario e inconsapevole dei bambini sugli autoveicoli. La nuova legge è composta da 4 semplici articoli.

Il primo articolo (Modifica dell’Art.172 del Codice della strada) è quello più significativo dal punto di vista normativo. Questo articolo apporta delle modifiche all’articolo 172 del codice della strada, “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”. In particolare introduce un nuovo comma 1-bis che prevede che il conducente dei veicoli delle seguenti categorie:

M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente),

N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t),

N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t),

N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t),

quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato su un sistema di ritenuta conforme ai regolamenti vigenti (cioè un seggiolino auto), ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre il primo articolo del disegno di legge approvato incarica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di definire le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Il secondo articolo del decreto legislativo 766 sulle compagnie informative è stato modificato e ora prevede che sia data corretta informazione sull’obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei sistemi di allarme per prevenire l’abbandono dei bambini in auto e sui rischi derivanti dall’amnesia dissociativa. Inoltre individua le coperture finanziarie per la promozione delle campagne informative per il prossimo triennio (2019-2021) e specifica che suddette campagne saranno da considerarsi messaggi di utilità sociale.

Il terzo articolo parla di incentivi all’acquisto ed indica possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, per favorire l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli. Anche se ad oggi ancora non sono note le modalità per ottenere questi incentivi.

Mentre l’ultimo articolo della legge, l’articolo 4 prevede che non ci siano variazioni finanziarie, cioè dall’approvazione del presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La legge indica che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emani le caratteristiche tecniche e funzionali entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. L’obbligo si applicherà decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale per permettere ai produttori di seggiolini e di dispositivi di adeguarsi alle direttive indicate. Ad oggi, la data che si ritiene più sicura per l’entrata in vigore della nuova legge per prevenire l’abbandono in auto dei bambini è non prima di novembre 2019.

Quali caratteristiche devono avere i seggiolini anti abbandono?

Seggiolino anti abbandono le caratteristiche (Istock)

Innanzitutto, il decreto attuativo stabilisce, nell’articolo 3, che il dispositivo anti abbandono può essere di tre tipologie:

dispositivi integrati all’origine nei sistemi di ritenuta (seggiolini); dispositivi che costituiscono dotazioni di base o accessori del veicolo; dispositivi indipendenti sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.

Le caratteristiche funzionali dei dispositivi prevedono che il dispositivo anti-abbandono:

segnali l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni a chi era alla guida del veicolo;

si attivi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;

dia conferma dell’avvenuta attivazione a chi guida l’auto.

in caso di allarme, il dispositivo deve poter attirare l’attenzione del conducente subito attraverso appositi segnali visivi, acustici o aptici, che possano essere percepiti dentro o fuori dall’auto;

deve poter attivare un sistema di comunicazione automatico per l’invio, tramite reti mobili senza fili, di messaggi o chiamate ad almeno 3 diversi numeri di telefono.

Le caratteristiche Tecnico-costruttive dei dispositivi anti abbandono:

devono essere conformi alle normative europee in materia di sicurezza del prodotto e, in particolare, alle prescrizioni che riguardano la compatibilità elettromagnetica.

devono recare la marcatura CE

devono basarsi su sistemi elettronici intelligenti e dotati di sensori

non devono in alcun modo alterare le caratteristiche di omologazione, nell’interazione con il veicolo o con il seggiolino

devono essere in grado, se alimentati da batteria, di segnalare al guidatore i livelli bassi di carica rimanente.

I seggiolini anti abbandono devono essere sottoposti alla valutazione di conformità per vedere se rispondono a tutte le prescrizioni tecniche specificate in questo decreto. Il produttore presenta una domanda di verifica ad un organismo accreditato che, in caso di esito positivo dell’esame, fornisce un attestato di conformità. Poi, l’azienda produttrice rilascerà una certificazione per ogni dispositivo immesso sul mercato in base alla quale si specifica che il prodotto venduto è stato realizzato in conformità al tipo verificato. La vigilanza sul mercato per la commercializzazione di questi dispositivi spetta al Ministero.

Seggiolini e dispositivi anti abbandono: quanto costeranno?

Seggiolino anti abbandono quanto costeranno (Istock)

Ancora non è possibile sapere il costo dei dispositivi omologati, semplicemente per il fatto che ancora non sono state ufficializzate le caratteristiche tecnico-funzionali da rispettare. Attualmente il costo dei modelli disponibili si aggira tra i 40 ed i 100 euro. Ma non si sa ancora se le loro caratteristiche rispetteranno le specifiche che saranno emesse entro pochi giorni. Comunque nei vari dibattimenti parlamentari avvenuti per l’approvazione di questo disegno di legge, molta attenzione è stata posta sul costo del dispositivo che non dovrà incidere in maniera considerevole sulle tasche dei cittadini. Consideriamo anche che è lecito aspettarsi che questo dispositivo non debba costare troppo in proporzione al costo del seggiolino auto.

Alcuni accorgimenti salva bimbo da adottare sempre!

Seggiolino anti abbandono le regole per i genitori (Istock)

In un periodo di forte stress può capitare che il genitore possa dimenticare molte cose, dalle semplici chiavi di casa fino ad arrivare alla dimenticanza più drammatica come quella del proprio figlio in macchina. Si chiama amnesia dissociativa ed è un disturbo in cui il soggetto (in questo caso il genitore) presenta dei vuoti di memoria che possono coinvolgere un arco di tempo variabile da pochi minuti ad alcuni anni. E’ un disturbo per fortuna raro, ma che negli ultimi anni è in continuo aumento anche a causa del crescente stress cui si è sottoposti nella vita di tutti i giorni. Alcuni dei suoi segnali premonitori possono essere i seguenti:

difficoltà nel concentrarsi e nel ricordare le cose,

sonno disturbato,

irritabilità e tendenza ad agire in automatico.

Per evitare una dimenticanza che il più delle volte ha esisti devastanti per la salute del bimbo ma anche per il genitore, ecco alcuni consigli da tenere sempre presente quando si è in auto con il proprio bimbo:

Durante il tragitto parla o interagisci con il tuo bimbo

Imposta una sveglia sul tuo cellulare che suoni qualche minuto dopo l’orario d’ingresso a scuola

Lascia qualche oggetto importante come il portatile, la borsa, le chiavi di casa vicino al seggiolino

Posiziona il bambino nei sedili posteriori ma possibilmente dal lato del passeggero. In questo modo anche con la coda dell’occhio è possibile vedere il seggiolino e ricordarsi più facilmente del bambino

Specialmente se il bambino è trasportato in senso contrario a quello di marcia, installa uno specchietto retrovisore per bambini per vedere sempre il viso del tuo bambino.

