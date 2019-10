Scopri le previsioni meteo di domani, un dettagliato prospetto del tempo previsto nelle varie aree della Penisola per la giornata di giovedì 10 ottobre.

Le giornate autunnali sembrano ormai dietro l’angolo ma uno strascico di estivo calore pare deciso a rimanere in nostra compagnia.

Scopriamo allora insieme nel dettaglio quali saranno le condizioni meteo per le prossime ore.

La giornata di domani prevederà sole o pioggia, freddo o caldo, vento o una tiepida aria estiva? Ecco la risposta per ogni area della nostra Penisola.

Previsioni meteo di domani, giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per domani ci parlano di un’estate che stenta a concludersi, con temperature elevate, nubi che vanno sempre più diradandosi e piovaschi che si fanno ogni giorno più radi e meno intensi.

Scopriamo ora nel dettaglio che cosa il cielo di domani ha in serbo per le varie zone della Penisola.

Ecco le previsioni meteo di domani zona per zona.

Nord

Salvo locali banchi di nebbia al mattino lungo il Po e alcune nubi irregolari su Veneto e Friuli, sembra esser destinato a tornare il sole sul settentrione del Paese. Anche le temperature appaiono nuovamente in aumento, con massime tra i 18 e i 23 gradi, come una sorta di ritorno in atteso dell’estate o di qualche cosa di assai simile.

Centro

Toscana, Umbria e Marche saranno attraversate da alcune nubi seguite poi da occasionali piovaschi sui rilievi appenninici. Altrove però anche le nubi si diradano e fanno spazio a un bel sole. Le temperature appaiono invece stazionarie, con massime tra i 21 e i 24 gradi.

Sud

Sicilia orientale e Calabria ionica presentano ancora qualche nube sparsa accompagnata da occasionali piovaschi. Il bel tempo imperversa però sulle altre regioni e le temperature appaiono stabili, con massime comprese tra i 22 e i 27 gradi. L’estate sembra proprio non voler abbandonare il meridione.

Fonte: 3bmeteo.com

