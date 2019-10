Polpette di zucca filanti: la ricetta anti-insonnia per un sereno riposo notturno. La zucca come ingrediente rilassante da portare in tavola – VIDEO

Le polpette di zucca filanti sono un secondo piatto sfizioso e squisito da portare in tavola per una cena delicata in compagnia della famiglia. Ottime anche come antipasto leggero, le polpette di zucca piaceranno davvero a tutti, grandi e bambini

Perché anti-insonnia? Forse non tutti sanno che la zucca è uno degli ortaggi che favorisce il riposo notturno, rilassa e distende i nervi. Prova la ricetta a casa tua seguendo il video

