Natalie Imbruglia è diventata mamma per la prima volta a 44 anni di Max Valentine. Il meraviglio annuncio su Instagram

Natalie Imbruglia ha annunciato su Instagram la nascita del suo primogenito. Una gioia che aspettava da anni e che finalmente all’età di 44 anni ha potuto godersi a pieno. Ieri la cantante ha annunciato il lieto evento attraverso un post su Instagram. Ha condiviso una foto mentre il piccolo stinge il suo dito ed ha accompagnato il tutto con questa frase: “Welcome to the world.. Max Valentine Imbruglia My heart is bursting” (Benvenuto nel mondo Max Valentine. Il mio cuore sta scoppiando).

Solo un mese fa la cantante aveva annunciato ai suoi fans di essere in dolce attesa e di essere rimasta incinta grazie alla fecondazione in vitro. Si tratta di una tecnica di procreazione assistita che ha permesso alla cantante di diventare madre. Ed oggi Natalie è una mamma single, pronta a prendersi cura del suo bellissimo bambino.

Natalie Imbruglia: l’annuncio della gravidanza

Solo pochi mesi fa Natalie Imbruglia aveva decido di raccontare a tutti di essere in dolce attesa. Infatti lo ha svelato attraverso un post pubblicato su Instagram in cui mostra le bellissime lineee della sua pancia: “Sono molto felice di annunciare che ho appena firmato un contratto discografico con BMG!! Che squadra INCREDIBILE. Sono stata impegnata a scrivere per un anno e mezzo e non vedo l’ora di condividere queste nuove canzoni con tutti voi!!!! E come potete vedere dalla foto… c’è un altro annuncio… (no, non ho ingoiato un’anguria). In autunno avrò il mio primo figlio!

E prosegue dimostrando la grande gioia che gli ha portato questa notizia: “Quelli di voi che mi conoscono sanno che è qualcosa che desideravo da molto tempo e sono felice che ciò sia possibile grazie alla fecondazione in vitro e a un donatore di sperma. Non dirò nulla di più, pubblicamente. Sono così entusiasta di questa avventura … un nuovo album e diventerò mamma!”

