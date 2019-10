Attualmente la Svezia ricicla il 99% dei suoi rifiuti. Il paese utilizza un sistema gerarchico di gestione dei rifiuti, che si concentra sulla prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, le alternative al riciclaggio e, come ultima risorsa, lo smaltimento in discarica.

La Svezia ricicla il 99% dei rifiuti

La Svezia è l’esempio che il duro lavoro e l’educazione dei cittadini possono mettere fine al problema dei rifiuti. Il paese scandinavo, infatti, incenera circa due milioni di tonnellate di rifiuti all’anno.

La Svezia ricicla quasi tutti i rifiuti che produce annualmente

Per legge, in Svezia ci devono essere stazioni di riciclaggio in ogni zona residenziale. La maggior parte degli svedesi separano tutti i rifiuti riciclabili nelle loro case, li depositano in appositi contenitori e poi li portano alle stazioni di riciclaggio.

Tutto viene riciclato o riutilizzato. Inoltre, l’acqua viene purificata fino a diventare potabile.

Gli svedesi prestano anche molta attenzione alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti elettronici e dei rifiuti pericolosi.

Mentre la Svezia si concentra sul non produrre rifiuti come uno degli obiettivi principali del sistema del paese, 32 delle stazioni WTE del paese (inceneritori che producono energia) bruciano quasi la stessa quantità di rifiuti che il paese ricicla.

Ciò è dovuto al fatto che circa 800.000 tonnellate di rifiuti sono importate dal Regno Unito, Italia, Norvegia e Irlanda, dato che gli svedesi sono così efficienti e riciclatori, che hanno bisogno di importare rifiuti. Il sistema WTE funziona in base al principio che tre tonnellate di rifiuti bruciati contengono la stessa quantità di energia di una tonnellata di olio combustibile. 950.000 famiglie svedesi sono riscaldate dall’energia prodotta dal sistema e 260.000 famiglie sono alimentate interamente da esso.

