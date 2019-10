Giulia De Lellis risponde alle critiche

Giulia De Lellis, in un’intervista ha risposto ad alcune pesanti critiche.

Si potrebbe dire che questo è un anno d’oro per Giulia De Lellis che, ancora alle prese con il recente successo del suo primo libro, sta per debuttare anche come attrice.

La De Lellis sarà infatti la protagonista di una web serie prodotta nientemeno che dalla De Filippi e che sarà pertanto trasmessa da Witty Tv. Intanto, mentre continua a promuovere il suo primo libro, l’influencer ha risposto ad alcune critiche che le sono state mosse di recente e che si rifanno ad alcune affermazioni da lei fatte quando si trovava nella casa del Grande Fratello.

Giulia De Lellis alle prese con il ruolo da attrice, risponde ad alcune critiche

È un periodo particolarmente felice quello che sta vivendo Giulia De Lellis che dopo il successo del suo primo libro “Le corna stanno bene su tutto” sta per intraprendere la carriera da attrice, recitando come protagonista nella prima web serie di Witty Tv.

Un lavoro che si può dire svolgerà in famiglia visto che a produrre la web serie sarà Maria De Filippi, con la quale Giulia ha già avuto modo di “collaborare” quando partecipava a Uomini e Donne

Il titolo della sua nuova avventura è “Una vita in bianco” e la De Lellis sarà affiancata da Ludovica Bizaglia e Luca Turco.

L’influencer si è già detta emozionata ed ansiosa per il ruolo da protagonista, sopratutto perché avrà a che fare con attori veri mentre per lei si tratterà della prima esperienza.

Un’esperienza del tutto nuova e per la quale la De Lellis sembra più emozionata che mai anche se come sempre potrà contare sull’appoggio delle sue fan che la seguono ormai da tempo offrendole grande sostegno e difendendola a spada tratta per ogni critica ricevuta.

Eppure, proprio di recente, in un’intervista rilasciata per La Stampa, Giulia ha deciso di replicare ad alcune critiche che le sono state mosse per via di una sua affermazione.

In tempi non sospetti, infatti, Giulia aveva dichiarato di non aver mai letto un libro. Un affermazione fatta con leggerezza ma che il pubblico non ha mai dimenticato.

Giulia ha pertanto voluto precisare che si trattava solo di uno scherzo ritrattando quanto detto ed aggiungendo che in realtà ha sempre letto e che ora che frequenta più spesso le librerie per via della promozione del suo libro, legge anche di più.

Sembra infatti che riceva spesso dei consigli che le piace seguire. Il suo libro del momento? Uno che parla di tradimenti, giusto per restare in tema.

