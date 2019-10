Astrologia: ecco cosa imparerai dal mese di Ottobre

Scopri cosa imparerai dal mese di Ottobre, se saprai vedere e ascoltare e se sarai aperta ad ogni possibilità.

Fonte: Istock

Ottobre è già arrivato e come ogni mese, porta con se degli insegnamenti che si può scegliere o meno di cogliere. Farlo, significa crescere e apprendere lezioni importanti per la propria vita e utili per andare incontro ad un futuro migliore. Quando si parla di crescita personale, infatti, ogni più piccola cosa può indicare una via da seguire o un pensiero da affrontare e questo perché ognuno di noi è venuto al mondo per crescere e per migliorarsi ed è solo affrontando le tante sfide della vita e cogliendone le lezioni racchiuse che può ciò avvenire. Ovviamente gli insegnamenti dati dai mesi dell’anno non sono uguali per tutti ma cambiano da persona a persona, restando più o meno simili se si parla di segni zodiacali. Oggi, quindi, dopo aver visto se siamo più sognatrici o razionali e cosa ci rende desiderabili agli occhi dell’altro sesso, scopriremo qual è l’insegnamento da cogliere nel mese di Ottobre e che, una volta appreso, ci consentirà di procedere avanti con la nostra evoluzione. Trattandosi di un argomento strettamente legato alle emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente, in modo da avere una visione più completa della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Astrologia: ecco come ogni segno zodiacale combatte l’ansia

Oroscopo – La lezione che stai per imparare dal mese di Ottobre

Fonte: Istock

Ariete – Imparare a riflettere

L’impulsività fa così parte di te che è quasi inutile parlarne. Eppure, sembra che questo sia per certi versi un difetto che ti impedisce di crescere come dovresti. Le esperienze maturate nel mese di Ottobre ti aiuteranno che invece ogni tanto è meglio fermarsi a riflettere, fare il punto della situazione e capire come agire per ottenere esattamente ciò che si desidera. Certo, tutto rappresenta per te ben più di una semplice lezione, perché l’introspezione non è mai stata il tuo forte. Eppure, esiste un metodo tutto tuo che se appreso a dovere potrebbe mostrarti altri modi di essere te stessa aggiungendo però una componente riflessiva, in grado di consentirti di commettere meno errori e di raggiungere i tuoi desideri più facilmente. Obiettivi per cui vale certamente la pena di tentare, no?

Fonte: Istock

Toro – Non tornare sui tuoi passi

In genere sei una persona che quando prende una decisione tende a portarla avanti fino alla fine. Sebbene guardarti indietro non sia propriamente da te, alle volte, se presa dalla malinconia o invitata da altri a farlo, tendi a fermarti per pensare a ciò che è stato. Questo il più delle volte può rappresentare un rallentamento o il rischio di correre un passo falso come quello di tornare con un ex o di dare per l’ennesima volta una possibilità a chi ha già dimostrato di non meritarne altre. Tutte opzioni che se razionalmente tendi ad escludere, una volta mossa dai sentimenti sei in grado di rimettere in conto. Ebbene, questo mese, probabilmente, vedrai con i tuoi occhi che una simile decisione non è quasi mai corretta e che prima di prenderla dovresti poterti basare almeno su delle prove che indicano la volontà di cambiare e non su parole destinate a restare espresse al vento. Cogliere questo insegnamento ti sarà utile per il futuro, consentendoti di capire meglio gli altri e non rischiare di affidare i tuoi sentimenti a persone sbagliate.

Fonte: Istock

Gemelli – Volerti più bene

È difficile che gli altri si accorgano di questo particolare, ma tu sai bene come alle volte fai fatica a volerti bene come dovresti. A partire dai rimproveri, per finire alle mancanze di attenzioni verso te stessa, quando ti senti giù tendi a dirti cose davvero spiacevoli e che il più delle volte, oltre a non essere vere, puntano solo a farti star peggio. Grazie alla vicinanza di qualcuno di veramente speciale o, chissà, forse anche per un semplice e rapido incontro, questo mese avrai diverse prove del fatto che vederti con gli stessi occhi con i quali di guardano gli altri ti farebbe sentire indubbiamente meglio e che se tutti ti stimano e ti vogliono bene, forse è perché in effetti meriti certi sentimenti positivi. Imparare a dedicarti del tempo e concederti qualche coccola, ti aiuterà a sentirti meglio sin da subito, abbracciando così la vita in modo più completo e sicuramente più positivo rispetto a come fai adesso.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Donare amore

Sebbene tu sia una persona estremamente romantica e in grado di provare sentimenti forti, quando si parla di amore o di amicizia sei così presa dalle tue paure da finire con l’agire sempre nel modo sbagliato. Se si tratta degli altri, sei infatti piuttosto diffidente e sempre pronta a scovare il marcio anche dove non c’è. Un atteggiamento di difesa che non fa bene né a te né a chi ti sta intorno e che con il tempo può portarti ad allontanare le persone per te più importanti. Il mese di Ottobre ti darà modo di aprirti un po’ di più con qualcuno e di coglierne immediatamente i frutti, tanto da capire quanto donare amore sia semplice e prolifico perché il più delle volte, questo ti viene ridato indietro in modo quasi autonomo. E si, a volte ci sono persone che non lo fanno, ma trattare tutti secondo questo pensiero non ti renderebbe tanto diversa da loro. Quindi, perché non aprirti al mondo e donare più amore sperando di riceverne in cambio?

Fonte: Istock

Leone – Apprezzare ciò che ti viene dato

In questo periodo ti sei sentita stanca e bisognosa di ritrovare le tue energie. La cosa ti ha talmente fiaccata da impedirti di vedere chi ti è stato accanto e ha cercato di darti sostengo in silenzio. Visto che sei ancora in tempo per farlo, potresti approfittarne per cogliere l’occasione di imparare una lezione importante che è quella di saper apprezzare qualunque cosa ci venga data perché a volte, anche quella che ci appare più piccola può essere costata molto a chi ce l’ha offerta. Entrare in quest’ottica di idee ti aiuterà a sentirti meglio e a saper cogliere l’affetto che ti viene offerto costantemente e del quale anche tu come tutti hai un estremo bisogno per vivere meglio e per sentirti appagata non solo da un punto di vista materiale ma anche da quello, decisamente più importante, delle emozioni.

Fonte: Istock

Vergine – Aprirti al mondo

Con il mese di Ottobre avrai modo di interagire con gli altri in modo diverso, scoprendo come cambiare modo di porti potrebbe portarti a risultati diversi. Sebbene tu sia solita restare ferma nelle tue posizioni ed essere incurante alle possibili lezioni che la vita ti offre, è importante comprendere che qualcosa che non viene appreso continuerà a riproporsi nel tempo, spingendoti a dover fare i conti, presto o tardi, con ciò che non vuoi vedere. Farlo quando sei ancora in tempo per cambiare al meglio le cose è quindi la scelta più saggia da fare e quella che ti porterebbe a raggiungere dei rapporti con gli altri di più ampio respiro. Per una volta, prova a mettere da parte la tua innata diffidenza e la pigrizia che ti contraddistinguono e vedrai che forse, cambiare poco per volta non è così traumatico ma può darti in cambio molte soddisfazioni.

Clicca su successivo