Ansia in gravidanza e postpartum: chi è maggiormente a rischio? Capire i disturbi legati all’ansia e riconoscersi in essi è fondamentale per una buona guarigione – VIDEO

L’Ansia in gravidanza e nel post parto è un disturbo che affligge molte donne in stato interessante. Non molto preso in considerazione ma, non per questo, ritenuto poco importante, l’ansia è una vera e propria patologia da cui, però, se ne può uscire

I fattori di rischio per il disturbo di ansia in gravidanza e nel post parto sono attribuibili a quelle donne che presentano alcune caratteristiche comportamentali. Scopri quali nel video in alto

