Stasera in tv: palinsesto martedì 8 ottobre

Rai Uno –La strada di casa – Stagione 2 Episodio 4 (Fiction)

“Mentre Lorenzo segue le tracce di Davide, scomparso dopo un avvistamento in autogrill, Fausto e Gloria, preoccupati per Milena, la trovano coinvolta in un tragico incidente. Operata d’urgenza in ospedale, si scopre che Milena riporta dei segni sul collo antecedenti all’incidente. L’indizio fa cadere i sospetti su Valerio, che l’avrebbe investita con l’auto aziendale dopo aver cercato di aggredirla affinché non rivelasse niente di quanto da lei scoperto, ovvero che le materie prime importate dalla Repubblica Ceca contenevano un pericoloso pesticida” (Fonte: staseraintv.com)

Rai Due – Bangla (Film)

Phaim, giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia e che vive con la famiglia a Roma, lavora in un museo e suona in un gruppo. Un giorno incontra Asia, istinto puro, e scatta l’attrazione.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.