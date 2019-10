Scopri se sei più una persona predisposta a sognare o una che vive di puro raziocinio. La risposta delle stelle segno per segno.

Spesso è difficile inquadrare le persone secondo determinate caratteristiche perché quasi nessuno è in assoluto bianco o nero. Essere umani significa anche passare costantemente tra mille modi di essere che, volendo restare nell’ambito dei colori, porta ad assumere sfumature diverse in base alle circostanze e al tipo di situazioni che ci si trova ad affrontare. Così può risultare difficile stabilire se una persona è fatta in un modo piuttosto che in un altro perché tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Ci sono però alcune eccezioni che dipendono da modi di essere che tendono a restare sempre gli stessi perché, tra le altre cose, legati all’influenza delle stelle. Tra questi ci sono la capacità di sognare e l’estrema razionalità. Modalità dalle quali è difficile (anche se nulla è impossibile) uscire e che in genere tendono a definire una persona per tutta la sua vita. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che sono dei grandissimi amici e in che rapporto sono con gli altri segni i nati sotto il segno della Bilancia, scopriremo se siamo più razionali o sognatrici e tutto in base al segno zodiacale. Trattandosi di un modo di essere che ha a che fare anche con le emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questo è ciò che ti rende desiderabile per ogni segno dello zodiaco

Scopri se sei una sognatrice o una persona estremamente razionale. La risposta è nelle stelle.

Ariete – Quella razionale che ogni tanto ama fantasticare



Fonte: Istock

Di te si può dire che sei una persona in grado di sognare ad occhi aperti ma solo fin quando la ragione non giunge a ricordarti come vanno davvero le cose. Nè razionale, né sognatrice sei più una con i piedi per terra ma che ama lasciarsi andare a quella dimensione leggiadra nella quale ci si limita a pensare a come potrebbero essere le cose, pur senza crederci mai veramente. Per questo motivo, dovendoti proprio classificare, si può dire che rientri più tra le persone razionali ma che a differenza della maggior parte di loro, sai prenderti delle pause per far svagare la mente, rendendoti così la vita più semplice o, per meglio dire, meno stressante.

Fonte: Istock

Toro – Quella razionale ma che lotta per permettersi di sognare

Dovendo scegliere tra le due modalità sei sicuramente una persona più tendente al razionale e questo perché non c’è nulla che tu non faccia senza averne prima considerati i pro e i contro. Detto ciò, anche se nella vita tendi a rigare sempre dritto puntando verso l’obiettivo, non perdi mai l’occasione per concederti qualche sogno che poi cerchi puntualmente di esaudire mettendoci tutto l’impegno del mondo e questo anche se mescolandolo con la ragione finisci spesso con il togliergli un po’ di poesia. Di te si può quindi dire che sei una persona in grado di sognare e di trasformare in realtà i propri desideri, mettendo insieme ragione e voglia di fare, il tutto per risultati quasi sempre ottimi.

Fonte: Istock

Gemelli – Quella un po’ più sognatrice

Sebbene tu sia una persona che nella vita non prende mai una posizione netta, stando spesso a cavallo tra situazioni diverse e anche opposte tra loro, quando si parla di razionalità e capacità di sognare, quindi, tendi ad essere più rivolta verso il mondo dei sogni. Ciò fa di te una persona in grado di guardare al mondo con occhi diversi e di lasciarsi trascinare sempre dalle situazioni. Un particolare che ti rende unica nel tuo genere e che fa sì che gli altri riescano a perdonarti anche eventuali mancanze.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Quella decisamente sognatrice

Sognatrice o razionale? La risposta nel tuo caso è semplicissima perché di razionale in te c’è davvero ben poco e questo nonostante tu faccia spesso di tutto per far credere il contrario. La verità è che oltre ad essere una persona istintiva sei anche una gran sognatrice, in grado di lasciarsi cullare da desideri, ambizioni e tutto ciò che riguarda ciò che è inarrivabile e spesso anche difficile da descrivere. L’unico problema è l’atteggiamento che hai alle volte quando ti rendi conto che i sogni sono destinati a restare tali. Per fortuna, dalla tua c’è una tendenza quasi istintiva di circondarti di persone che al contrario di te sono molto più tendenti al razionale e quindi in grado di bilanciarti, mostrandoti sempre un punto di vista diverso dal tuo.

Fonte: Istock

Leone – La razionale che sogna in grande

Il tuo modo di vivere la vita è sicuramente improntato a tutto ciò che è razionale. Non c’è infatti modo che tu ti decida a muovere anche un solo passo puntando tutto sull’istinto. Tra calcoli e progetti sai sempre come tenere la tua mente occupata al fine di raggiungere obiettivi che rendi sempre più difficili e che per te rappresentano anche i tuoi sogni. Di te si può infatti dire che sei una persona si razionale ma in grado di sognare e anche in grande. I tuoi sogni, però, saranno sempre un obiettivo in grado di portarti lontano e tutto proprio per via del tuo essere razionale ma senza i limiti tipici di chi segue più il cervello che il cuore.

Fonte: Istock

Vergine – Quella razionalissima

Quando si parla di te, la ragione è la prima cosa che viene in mente. All’interno dello zodiaco sei infatti la più razionale tra tutti. Il tuo sguardo critico è sempre attento ai dettagli ed in grado di scovare difetti e problemi in ogni dove. Per fortuna, a ciò si unisce la tua capacità innata di trovare sempre una soluzione. Certo, tutto ciò fa di te una persona poco avvezza ai sogni e addirittura in grado di smontare pezzo per pezzo quelli altrui. Un modo di fare che oltre a crearti qualche problema di troppo con gli altri, finisce con il rovinarti un po’ la vita, togliendole quella parte di poesia che a volte fa la differenza aiutando a vivere meglio anche i momenti non propriamente felici.

Clicca su successivo