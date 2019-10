Problemi di Insonnia? Combattila con la zucca! Benefici e ricette

Problemi di insonnia? Combattila con la zucca! I benefici dell’ortaggio autunnale per chi ha problemi di sonno e le ricette per un sonno ristoratore

Dalla natura arrivano sempre le migliori soluzioni ai nostri problemi fisici e mentali. Con le giornate sempre più corte e con l’estate ormai alle spalle, siamo sempre più immersi nella routine quotidiana e aumentano stress e ansia. La sera siamo stanchi, ma quando ci mettiamo finalmente a letto ecco che non riusciamo a dormire. Che si tratti di un episodio sporadico o di periodi prolungati di insonnia esiste però un ortaggio autunnale che può farci dormire meglio: sapevate che tra i benefici della zucca c’è quello di ridurre l’insonnia? E’ proprio così, la zucca, l’ortaggio autunnale per eccellenza, ottima non solo come decorazione per halloween, perfetta per combattere i problemi legati al sonno come l’insonnia, ma non solo, la zucca dai mille benefici per il nostro organismo è ottima anche come elisir di giovinezza. Infatti combatte l’invecchiamento ed è un antiossidante naturale. Scopriamo i benefici della zucca sull’insonnia e le ricette da fare a casa per un sonno ristoratore e per sentirsi più rilassati

Combatti l’insonnia con la zucca: i benefici all’organismo

La zucca è ricca di antiossidanti, betacarotene e Omega3, una vera fonte di benessere per il nostro organismo. Ma non solo! La zucca, infatti, possiede delle incredibili proprietà nutritive che possono aiutarti a riposare meglio. Scopri quali sono e come gustare questo delizioso vegetale prima di andare a coricarti a letto. Contiene anche magnesio, che ha lo straordinario potere di donare calma e serenità se assunto regolarmente. Questo super ortaggio ne contiene così tanto da guadagnarsi il titolo di “anti-depressivo”. Non sarai tra quelli che una volta sbucciata e pulita la zucca buttano via i semi? Niente di più sbagliato! I semi contenuti nella zucca sono semi oleosi, ricchi di magnesio, fosforo, ferro, selenio e tanti minerali. Scegli se sgranocchiarli davanti ad un bel film dopo averli lasciati tostare in forno a 150°C per circa 50 minuti oppure utilizzarli per preparare una tisana del sano dormire: basterà metterli a bollire con acqua in un pentolino e lasciarli in infusione per qualche minuto. L’alto contenuto di fibre li rende perfetti per regolarizzare l’intestino ma, cosa più importante la presenza di triptofano, aminoacido fondamentale nella regolazione del sonno, ti assicura un sano e rigenerante riposo notturno. Il triptofano innalza infatti i livelli di melatonina e dunque facilita un sano riposo ristoratore. La zucca, regina dell’autunno, trionfa da nord a sud nei piatti delle tavole italiane. Ne conosciamo diverse varietà ed è sempre gustosa e facile da preparare. Contenendo antiossidanti e betacarotene la zucca contrasta l’invecchiamento cellulare. Migliora la digestione e facilita la rimozione delle tossine da fegato e intestino. Ma non tutti sanno che la zucca ha anche delle proprietà che favoriscono la calma, il relax e aiutano a contrastare l’insonnia. Essendo, come abbiamo visto, ricca di magnesio mangiarla rende più riposati e sereni. La zucca è un vero e proprio portento anche per quanto concerne l’ansia e il nervosismo. Quindi, se ancora non avete acquistato la zucca, approfittatene per acquistarla e crearci tante ricette:dal primo al secondo finendo con il dolce.

Il menu anti-insonnia: La zucca e le ricette complete

L’insonnia è un disturbo piuttosto comune. Il termine deriva dal latino insomnia che significa “mancanza di sogni”. L’insonnia può presentarsi in diversi modi:

difficoltà ad addormentarsi

risveglio frequente durante la notte

risveglio anticipato nelle prime ore del mattino

Si definisce primaria l’insonnia che non ha cause ben precise, riconducibili ad ansia, depressione, paura…

L’insonnia secondaria invece è quell’insonnia le cui cause sono individuabili e possono essere di natura fisica o chimica (malattie cardiocircolatorie, sindrome premestruale, menopausa, iper e ipotiroidismo). Ecco che è utile prediligere cibi che favoriscono il sonno. In questo caso parliamo di zucca. Di seguito un menu completo che prevede un primo, un secondo piatto e un dolce a base di zucca. Concludiamo poi con le tisane da fare a casa prima di andare a letto.

Il menu anti insonnia: Primo piatto – Linguine con crema di zucca, amaretti e salvia, la ricetta

Oggi un primo piatto facilissimo ma al contempo elegante, fatto per chi ama la zucca e soprattutto il suo lato dolce, che si esplica al meglio in una delle mie ricette preferite, linguine con crema di zucca, amaretti e salvia. La cosa più importante è cuocere la zucca in forno, in modo che caramelli esaltando così la sua dolcezza naturale. Poi basta frullarla, ripassarla con burro nocciola e salvia, mantecare con il formaggio e infine cospargere con gli amaretti. E’ un primo piatto chic, bellissimo, vegetariano e davvero particolare, da preparare per ospiti gourmet. Potete preparare la pasta con crema di zucca anche utilizzando la pasta fresca all’uovo, come i tagliolini: farete un figurone. Ecco gli ingredienti

Ingredienti

1 chilogrammo di zucca (meglio se mantovana, ma va bene anche la zucca rossa normale)

320 grammi di linguine o altra pasta lunga

50 grammi di burro

salvia fresca, quanto basta

sale e pepe, quanto basta

Parmigiano Reggiano Dop, quanto basta

amaretti, quanto basta

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Procedimento

Per preparare la pasta con crema di zucca, amaretti e salvia, preriscaldare il forno a 180 gradi statico. Quindi:

Lavare la zucca, farla a pezzi e disporli su una teglia rivestita di carta forno con la buccia rivolta verso il basso. Cuocere in forno finché la zucca non sarà tenera.

Frullare la zucca fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

In un tegame mettere il burro e la salvia e fare cuocere a fuoco basso finché il burro non prenderà la caratteristica colorazione nocciola sprigionando tutto il suo profumo (mi raccomando, non allontanatevi perché brucia in un attimo) e la salvia non sarà croccante.

Aggiungere la crema di zucca, saltarla nel burro fino ad ottenere un composto omogeneo e aggiustare di sale e di pepe.

Lessare la pasta in abbondante acqua salata. Scolarla al dente mettendo da parte un bicchiere di acqua di cottura.

Saltare la pasta nelle crema di zucca, aggiungendo tanta acqua di cottura quanto necessario a ottenere una salsa cremosa, leggera, che rivesta perfettamente le linguine.

Fuori dal fuoco, mantecare con il parmigiano Reggiano e disporre la pasta con la crema di zucca nei rispettivi piatti da portata.

Completare con gli amaretti sbriciolati e decorare con una foglia di salvia. Servire immediatamente la pasta con crema di zucca, amaretti e salvia.

Un consiglio per esaltare il sapore del piatto è quello di essere abbinato con un bianco elegante, sapido e fragrante come una Chardonnay o un Pinot Nero.

Il menu anti insonnia: Secondo piatto – Polpette di zucca filanti, la ricetta

Le polpette di zucca filante sono un secondo piatto originale, gustoso e amato dai più piccoli di casa. Un’alternativa alle classiche polpette. Ottime come secondo piatto ma anche come antipasto. Gli ingredienti sono semplici, ovviamente stagionali come la zucca e i tempi di preparazione super veloci, solo 30 minuti compreso il tempo di raffreddamento in frigo, la difficoltà del piatto? Basso. Vediamo insieme gli ingredienti e il procedimento

Ingredienti (per 4 persone)