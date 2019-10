Scopri le previsioni meteo di domai per la città di Roma e per tutto il resto di Italia zona dopo zona.

Una nuova giornata già va profilandosi all’orizzonte e se ancora non avete idea di che cosa il futuro vi possa riservare sappiate che CheDonna.it è pronta a darvene quantomeno un assaggio.

Se infatti non possiamo svelarvi quali eventi il futuro abbia in serbo per voi, possiamo quantomeno prospettarvi ciò che il meteo ha deciso di riservarvi per questo mercoledì 9 ottobre.

Pioggia, sole, vento, caldo o freddo? Che cosa il cielo ci regalerà nelle prossime ore?

Previsioni meteo domani, mercoledì 9 ottobre

Scopriamo insieme proprio qui su CheDonna.it che tempo farà domani.

Di seguito troverete le dettagliate previsioni meteo, un prospetto zona per zona che vi aiuterà ad organizzare al meglio la giornata che verrà.

Occhi ben aperti dunque e buon meteo a tutte!

Nord

Arriva la pioggia nel settentrione del Paese. Pare infatti che aumenteranno in generale le nubi in generale alle quali si aggiungeranno poi piogge nelle ore del pomeriggio e della sera, soprattutto sulla zona delle Alpi e del levante ligure. Fenomeni più deboli e occasionali riguarderanno invece le pianure. Temperature in compenso stabili, con massime tra i 15 e i 21 gradi.

Centro

Le nuvolosità del nord pare che raggiungeranno solo la Toscana, con piogge che dalla sera incomberanno a partire da Lunigiana e Garfagnana. Fortunatamente però il bel tempo sembra deciso a persistere sui restanti settori. LE temperature si registrano in lieve rialzo, con massime tra i 20 e i 24 gradi.

Sud

L’instabilità del nord del Paese pare riproporsi perfettamente a specchio sui versanti ionici e della Sicilia orientale. Clima invece soleggiato sul resto dei settori del meridione con temperature stazionarie: le massime registrate si stabilizzano tra i 21 e i 26 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

