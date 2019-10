Donne di oggi: perchè non hai bisogno di un uomo per sentirti...

C’è la tendenza a credere che una donna avrà sempre bisogno di un uomo nella sua vita per essere totalmente soddisfatta. È un’idea comune a molti poichè è ancorata nell’inconscio generale. Tuttavia, spetta a noi, donne di oggi, donne moderne e indipendenti, donne ferventi e coraggiose, realizzare appieno il nostro potenziale e capire che è finalmente giunto il momento di prendere coscienza della grandezza della nostra forza!

Donne di oggi, com’ è cambiato il rapporto con gli uomini?

Poiché si è anatomicamente più esili esiste questa idea prestabilita ma totalmente falsa che suggerisce che le donne avranno sempre bisogno di un uomo nella loro vita per sopravvivere in questo mondo. Signore, sta a voi confutare questo stato d’animo, sta a voi sovvertire le regole, sta a voi costruirvi, con i vostri mezzi e la forza delle vostre capacità.

Ecco perchè non hai bisogno di un uomo per sentirti soddisfatta:

Non hai bisogno di un uomo per risolvere i tuoi problemi

Le donne di oggi, sanno che le loro nonne hanno combattuto con le unghie e con i denti per ottenere la loro indipendenza. Hanno cercato di rivendicare l’uguaglianza con le loro controparti maschili in modo che noi potessimo godere dei nostri diritti e della nostra libertà. Quindi, spetta a ciascuna di noi prendere la torcia, portare, a proprio modo, la propria pietra all’edificio e smettere di fingere che si ha necessariamente bisogno di un uomo per riuscire nella sua vita.

Le donne di oggi, sanno quanto possano essere realizzate e felici … da sole! Sono in grado di salire sulla scala della loro vita, affrontare tutte le difficoltà e di sollevare montagne! Devi solo crederci anche tu.

La solitudine non fa rima con debolezza!

Lungi da noi credere che la realizzazione faccia rima con la solitudine. Tuttavia, dovresti stare con un uomo solo per il desiderio di starci e non per l’ esigenza. L’amore è certamente la cosa migliore che può accadere a una persona, uomo e donna. Ma l’amore è condivisione, l’amore è convivenza, l’amore è armonia, l’amore è la giunzione di due esseri che si accompagnano nella vita in perfetta coesione.

Le donne di oggi, non cedono alla pressione della società, non soccombono alla disperazione, non rinunciano in nome dell’amore e, soprattutto, non danno mai a nessuno il diritto di governare ed essere padrone della loro vita.

Una vera storia d’amore si basa sulla fiducia e sulla libertà, non sul controllo e sulla manipolazione. Quindi, una persona che ti ama davvero non proverà a dominarti. Ti supporterà e accetterà ciascuna delle tue decisioni, perché le rispetterà e vedrà tutte le tue abilità. L’amore è quindi una fonte di ispirazione e motivazione, un flusso costante e infinito di sostegno e accettazione.

L’amore è una scelta, non un vincolo …

Anche se brami l’amore, non hai necessariamente bisogno di un uomo nella tua vita. Pertanto, l’amore è una scelta e non un vincolo. Nessuno dovrebbe fare pressione su di te, nessuno dovrebbe essere indispensabile. Di conseguenza, nessuno di voi ha bisogno di un uomo per risolvere i suoi problemi, un uomo non è e non dovrebbe mai essere una soluzione. Sei tu la tua soluzione, puoi andare avanti nella tua vita, affrontare tutti gli ostacoli e cadere per migliorarti. Investi in te stesso e confida nella tua capacità di affrontare qualsiasi sfida che ti si presenta.

Quindi, donne di oggi, sappiate che la vostra felicità non delega, al contrario, spetta a voi modellarla. Quindi cerca un compagno di vita autentico, qualcuno con cui puoi costruire un futuro e non qualcuno che lo costruirà per te. Perché sei migliore di così.

