Temptation Island Vip 2019: Silvia ha tradito il fidanzato Gabriele? Un video fa emergere la verità sul gesto della fidanzata del figlio di Pippo Franco.

Tradimento per Gabriele, il figlio di Pippo Franco, protagonista di Temptation Island Vip 2019 insieme alla fidanzata Silvia. Quest’ultima, in una serie di immagini spoiler diffuse dai canali ufficiali del programma di canale 5, si lascia andare ad un bacio con il tentatore Valerio. Un bacio che arriva nel corso di un gioco, ma che sicuramente non farà piacere a Gabriele.

Temptation Island Vip 2019: il bacio tra Silvia e Valerio sconvolge Gabriele

Momenti difficili per Gabriele nella nuova puntata di Temptation Island Vip 2019. La distanza con la fidanzata Silvia sarà sempre più evidente soprattutto un video che mostra il bacio di Silvia al tentatore Valerio. Tutto accade durante una serata di giochi nel villaggio della fidanzate. Si gioca ad Obblio e verità e Silvia viene chiamata a dare un bacio a stampo a Valerio. Timorosa di quella che potrebbe essere la reazione del fidanzato Gabriele, Silvia resta un po’ sulle sue, inizialmente, ma poi, Delia Duran, la fidanzata di Alex Belli, sembra convincerla.

Nella scorsa puntata, Gabriele ha manifestato tutta la propria insofferenza nei confronti di alcuni atteggiamenti della fidanzata. “Lei mi fa venire i complessi e io credo di essere un bel ragazzo, le ragazze in giro me lo dicono. Pretende che io mi faccia il trapianto di capelli e dice che i suoi ex sono più belli di me. Mi sono sempre sentito dire che potevo migliorare il naso, che ho il setto deviato…I miei amici mi chiedono come io faccia ad andare avanti con una donna che mi tratta così. Non ha mai pubblicato una foto di noi, si fa decine di paranoie. Mai una foto o una storia, mai niente”.

Silvia ha così commentato le parole del fidanzato: “Io vorrei che lui migliorasse il suo corpo, sono un’esteta. Se non lo apprezza, non siamo fatti per stare insieme”.

Il bacio con il sigle Valerio segnerà la fine della storia tra Silvia e Gabriele?

