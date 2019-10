Rosy Abate 2, i fans protestano preoccupato perché temono che la loro eroina muoia. Così la produzione sta pensando ad un finale diverso.

Rosy Abate 2, l’11 ottobre in prima serata su Canale 5 è in arrivo l’ultima puntata della fiction. Un amore che va avanti da anni, quello tra il personaggio interpretato da Giulia Michelini e il pubblico. Ma le ultime rivelazioni sulla trama hanno prodotto un effetto clamoroso. Forse il finale previsto dalla produzione cambierà in corsa.

Per il momento l’unica notizia certa è che Giulia Michelini, dopo aver accettato di vestire di nuovo i panni di Rosy. Mollerà per sempre. Ancora di recente ha detto di volersi prendere una pausa per dedicarsi al figlio. E comunque considera chiusa questa esperienza, anche se la ‘Regina di Palermo’ è il personaggio che le ha dato di più.

Nessuno sa in realtà come andrà a fine, ma sabato scorso a ‘Verissimo’ Vittorio Magazzù, l’attore che interpreta Leonardino, ha causato il panico. Ha spiegato che nella puntata finale di Rosy Abate 2 morirà uno dei protagonisti, senza ovviamente spoilerare chi. “Se è Rosy? Non si può dire chi. Ma qualcuno morirà, nessuno si salva in Rosy Abate”, ha concluso.

Tra i fans della Abate è stato subito il panico. Non accettano che la loro eroina faccia una brutta fine, anche se la serie tv è destinata a finire per sempre. Così si sono scatenati con l’unica protesta possibile: inondare il web con mail chiedendo che la produzione ci ripensi e proponga un finale diverso.

Rosy Abate 2: cosa succederà veramente alla ‘Regina di Palermo?’

Rosy Abate 2, ma sarà vero che l’amatissima protagonista della fiction è destinata a morire? Indiscrezioni rivelano che quello era uno dei finali ipotizzati dalla Taodue, la società che produce da sempre anche Squadra Antimafia. Ora però sembra che ci sia un cambio in corsa.

A spiegarlo è direttamente Pietro Valsecchi, produttore e ideatore della storica fiction di Canale 5: “Stiamo lavorando di nuovo al montaggio – ha spiegato all’AdnKronos – ma per favore non continuate ad inondarmi di messaggi”

Valsecchi ha detto di essere rimasto profondamente colpito dai tantissimi messaggi di affetto arrivati per Rosy in queste settimane, ma anche dagli ascolti notevoli. Nell’ultima puntata la fiction ha battuto anche la concorrenza di Carlo Conti con Tale e Quale Show. Così qualcosa potrebbe cambiare: “Per sapere come finirà quindi appuntamento a venerdì e guardatela fino all’ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà”.

In realtà potrebbe essere solo una mossa per tenere il pubblico incollato alla tv e creare maggiore attesa. Come sappiamo Rosy effettivamente è in difficoltà. Ha rapito Nina, la fidanzata del figlio ed erede del suo maggiore nemico, ed è da sola perché ha deciso di proteggere un’ultima volta Leonardino. Sicuramente ci sarà la sfida finale con il boss Costello (Davide Devenuto): ma come andrà a finire non lo sa nessuno.

