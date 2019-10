Scopri il particolare che ti rende desiderabile agli occhi degli uomini dello zodiaco.

Quando si parla di seduzione o sentimenti, è difficile stabilire cosa faccia effettivamente la differenza. Se per alcuni si tratta di un colpo di fulmine al quale non è possibile dare spiegazioni, per altri si tratta invece di una serie di elementi più o meno soggettivi e per questo difficili da identificare. È pur vero, però, che a renderci più o meno desiderabili, il più delle volte, sono anche alcuni particolari del carattere che sono solitamente influenzati dalle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Bilancia e qual è il motivo per cui rischiamo di essere lasciate dalla persona che amiamo, scopriremo cosa ci rende desiderabili agli occhi degli uomini, il tutto prendendo in considerazione la caratteristica principale tra tutte. Visto che si parla di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un quadro più sicuro della situazione.

Ariete – La tua vitalità

La sicurezza di te, che ostenti in ogni modo possibile, è un particolare che ti rende decisamente desiderabile. Ciò avviene perché hai un modo tutto tuo di mettere in evidenza la tua femminilità e di tener testa a chiunque, mostrando di avere sempre ben in mente cosa vuoi dalla vita e dagli altri e mettendo in campo la tua vitalità, in grado di coinvolgere tutti e di risultare persino attraente. Questo tuo modo di essere, unito al saper sempre come attirare l’attenzione altrui, fa si che in molti si accorgano di te, trovandoti a tuo modo irresistibile.

Toro – Il tuo essere passionale

Sebbene tu appaia sempre come una persona posata e con la testa sulle spalle, basta conoscerti un po’ meglio per cogliere una passionalità difficile da eguagliare. Amante del buon cibo, del bere e di tutto ciò che in genere dona piacere, risulti essere una persona sempre pronta a lottare per ottenere ciò che vuole e di goderselo a pieno quando finalmente lo ottiene. Caratteristiche che saltano facilmente agli occhi, rendendoti più che desiderabile e facendo venir voglia a chi ti ha notata di approfondire al più presto la conoscenza. Perché vedere le cose con i tuoi occhi sembra sempre particolarmente allettante.

Gemelli – La tua personalità

Quanto si parla di te, ciò che ti rende desiderabile a gli occhi dell’altro sesso è la tua personalità ricca di contraddizioni. Sebbene i tuoi modi di fare possano risultare talvolta incomprensibili ed altre difficili da affrontare, il tuo modo di reagire ai vari eventi della vita, fa si che la tua immagine all’esterno sia eccentrica ed interessante al punto da attirare l’attenzione. A ciò si unisce il tuo essere stravagante e al contempo femminile in un modo che risulta sempre estremamente gradevole e che riesce a far emozionare chi ti ha già notata da tempo o ti sta studiando da un po’. Insomma, per quanto gli altri possano criticarti, quando si parla di conquiste sei indubbiamente una che non ha alcun tipo di problema.

Cancro – La tua suscettibilità

Strano ma vero, a renderti desiderabile è la tua suscettibilità. Il modo con cui metti il broncio o tieni il muso per giorni fa si che scatti un interesse nei tuoi confronti che se per certi versi può essere incomprensibile, è comunque più vero che mai. Probabilmente, alla base ci sono i tuoi modi estremamente femminili ed il modo con cui flirti con gli altri in modo apparentemente inconsapevole ma che a tratti sembra di chi la sa lunga su come far perdere a nessuno. Insomma, il tuo modo di porti a metà tra l’essere infantile e donna non è mai scontato e si mescola bene alle caratteristiche principali del tuo carattere, tra le quali spicca appunto il prendertela per cose di poco conto, fare scenate ma saper anche come parti perdonare.

Leone – La tua capacità di sedurre

Ebbene si, tra i segni dello zodiaco sei indubbiamente quella più consapevole di se e di come agire per attirare l’attenzione altrui. A renderti desiderabile sono quindi tutti quei modi di fare che metti in atto quando vuoi colpire l’attenzione di qualcuno. Agli occhi degli altri è un po’ un’arte della seduzione che però tu trasformi quasi in un gioco, mostrando di saper gestire ogni situazione con sicurezza e modi che se per altre risulterebbero fuori contesto, con te appaiono sempre più che appropriati.

Vergine – Il tuo essere semplicemente te stessa

Sebbene tu sia una persona non sempre sicura di se, agli altri arriva un’immagine del tutto diversa che, quando si parla dell’altro sesso è quella della donna forte, che non ha bisogno di nessuno e che sempre come mettere in riga chi gli sta intorno. Nonostante il tuo carattere non sia di semplice gestione, sai sempre come interessare gli altri ed il fatto che non ti sforzi di apparire per farlo è la tua arma vincente. Essendo semplicemente te stessa riesci infatti ad attrarre l’attenzione altrui, a piacere e a conquistare in modo inconfondibile. Certo, questo non significa che tu poi riesca a mantenere semplicemente una relazione ma di certo non hai grandi problemi nel risultare desiderabile.

