Mercedesz Henger, malore in diretta: la reazione di Barbara D’Urso, video

Malore in diretta per Mercedesz Henger durante la partecipazione a Domenica Live dove ha difeso il fidanzato Lucas dalle accuse della madre Eva, video.

Malore in diretta per la figlia di Eva Henger, Mercedesz che ha partecipato all’ultima puntata di Domenica Live per difendere il fidanzato Lucas contro cui Eva Henger si è recentemente scagliata lasciandosi andare ad accuse pesanti. Nonostante il malore, Mercedesz ha comunque rilasciato l’intervista ai microfoni di Barbara D’Urso che prima ha voluto essere sicura delle sue condizioni.

