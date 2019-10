Giulia De Lellis dopo essere diventata una scrittrice adesso è pronta a debuttare come attrice nella prima webserie prodotta da Maria De Filippi

Giulia De Lellis è letteralmente sulla cresta dell’onda. Infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver rilasciato il suo primo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, sulla sua vita e sulla storia con Damante, è pronta a fare un’atro grande passo nella sua vita.

La De Lellis è pronta a mettersi alla prova mostrando tutte le sue doti di attrice grazie alla webserie prodotta da Maria De Filippi. Lo ha annunciato la diretta interessata attraverso il suo account Instagram: “Finalmente posso dirvi con estrema felicità e gioia, come potete vedere dal mio volto che da questa mattina inizieremo a girare una fiction web insieme a tutto il team di Witty.”

Poi aggiunge: “Avrò dei colleghi che sono più del settore rispetto a me, infatti sono un po’ ansiosa, perché lo sapete che non ho mai recitato. Ovviamente non mi tiro indietro proprio ora anzi. Sarà bellissimo, ci riuscirò e ce la farò. Siamo in preparazione. Quindi sparirò per un po’, ma voi sapete perché”.

Giulia De Lellis: attrice in Una vita in bianco

Il prossimo 22 ottobre vedremo Giulia De Lellis nelle vesti di attrice. Lei sarà una delle protagonista della web serie Una Vita In Bianco in onda sulla piattaforma WittyTv. Insieme a lei nello show potremmo vedere anche Ludovica Bizzaglia e Luca Turco

Dal breve trailer rilasciato poche ore fa sulle pagine social di WittyTv sembra che i protagonisti assoluti di questa serie saranno, nemmeno a farlo apposta, i social che tanta fortuna hanno portato a Giulia De Lellis. Verrà mostrato come essi siano in grado di influenzare le nostre relazioni con gli altri. Ma non è tutto infatti lo show ha un target giovane ed è ambientata in una casa di coinquilini universitari. In cui faranno da sfondo anche amori, gossip e nottate passate a guardare le serie tv piuttosto che a studiare per gli esami. Voi che ne pensate

