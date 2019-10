Fabio Rovazzi in compagnia di Will Smith a Budapest? – VIDEO

Fabio Rovazzi in compagnia di Will Smith? No, non è uno scherzo, ne un fotomontaggio, ma come mai dividono la stessa stanza d’Albergo? – VIDEO

Ma cosa ci fa Fabio Rovazzi nella stessa stanza d’Hotel con l’attore Will Smith? No, non è uno scherzo, eppure Rovazzi ha postato sul sul Instagram un video che lo ritrae proprio in compagnia della Star americana Will Smith

Un particolare strano che si nota dal video postato è che i due sono nella stessa camera d’albergo a Budapest. Cosa starà combinando il furbo Fabio?

