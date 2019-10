Scopri perché i corbezzoli sono dei frutti che fanno bene alla salute.

I corbezzoli sono dei frutti ancora poco conosciuti ma che esistono da molto tempo e che sono sempre stati noti per le loro proprietà benefiche. Consumandoli ogni giorno, ad esempio, aiuta a lenire alcuni tipi di dolore oltre ad avere un leggero effetto diuretico.

Per saperne di più e conoscere anche i motivi per cui è bene non abusarne, guarda il video e clicca qui → Corbezzoli: ecco perché mangiarli fa bene

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI