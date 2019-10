Gli astri rivelano i 4 segni zodiacali che sono sempre onesti con l’altra metà, qualunque cosa accada

La gelosia e la menzogna sono due piaghe che possono essere distruttive per una coppia. Per quanto la prima possa destare particolare attenzione, anche la seconda testimonia una mancanza di integrità. Quando si scopre una bugia, l’atmosfera nella relazione è turbata. Le controversie si fondono e la fiducia vacilla. Eppure ci sono 4 segni zodiacali che non mentiranno mai alla loro altra metà.

Ecco i segni che saranno sempre onesti con l’altra metà

Non sono perfetti, né sono angeli inviati dal cielo, sono solo persone che capiscono che l’onestà e la fiducia sono più che valori. Rappresentano i cardini di una relazione di successo e appagante. I segni che non mentiranno mai alla propria metà sono:

Ariete

È vero che l’Ariete è noto per il suo carattere temerario. Non lo fa per colpire il suo interlocutore, ma non sempre pensa all’impatto delle sue parole. Ti dirà semplicemente cosa ha nel suo cuore, senza pensare a quanto ciò ti possa turbare. Se stai pensando di costruire una relazione con Ariete, all’inizio è necessaria una buona discussione. Spiegagli sinceramente cosa potrebbe farti del male e cosa non puoi sopportare di sentire e cosa no. Ma devi ammetterlo, avrai un grande vantaggio al suo fianco. Non avrai motivo di preoccuparti della segretezza. Non avrà segreti per te. Inoltre è un essere gentile, tenero e attento. È solo un segno di fuoco, che non rumina sulle cose. Poserà le carte sul tavolo ogni volta che può.

Leone

Il leone è desideroso di gloria e luce e non accetterà mai meno di quanto merita. Ma è anche leale e dimostra di essere protettivo nei suoi rapporti. Ha bisogno di una persona che gli sia fedele in ogni circostanza. L’onestà è la prima qualità che cerca e non mancherà di fartelo sapere. È attivo e sinceramente impegnato a salire la scala. Non ha tempo di indovinare. Vuole conoscere lo stato di una situazione direttamente e senza girarci intorno. La chiave per una relazione pacifica con lui è una comunicazione chiara e fluida, lontana da ogni frustrazione.

Vergine

Il lato riservato e taciturno del nativo del segno della Vergine, è un presagio della sua onestà. È un moralizzatore per eccellenza e spesso traccia una linea comportamentale da seguire per coloro che lo circondano e le relazioni che vuole mantenere. È intelligente, vivace e ha una mente critica. Non avrà problemi a dubitare della veridicità delle tue parole, può sentire quando hai un segreto. Con lui, è sempre meglio esprimere i tuoi sentimenti e pensieri il più chiaramente possibile. Altrimenti, il dubbio che si insinuerà in lui, lo spingerà a mettere in discussione tutto.

Il nativo del segno della vergine è fermo nei confronti dei suoi principi ed essere onesto con lui è il modo migliore per tenerlo vicino a te.

Sagittario

“Onesto come il Sagittario”, ecco un’espressione che dovremmo usare più spesso. È noto per la sua integrità e non si permetterà di essere maliziosamente formulato. Vuole sempre conoscere la verità il più rapidamente possibile. Sa che potrebbe essere definito duro e crudele, ma l’onestà per lui è un impegno d’amore. Al suo fianco, vivrai una vita di avventura, dove l’intrattenimento sarà la parola chiave del tuo rapporto. Basta non soffocarlo per evitare la frustrazione. In tal caso, marcerà verso nuovi orizzonti. Non sarai sorpreso di scoprire la sua partenza, te lo dirà in faccia. Ha bisogno di spazio continuo, per mantenere il suo equilibrio interno.

