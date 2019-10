La porta che scegli rivela la tua personalità e le tue emozioni

I colori sono parte integrante del nostro mondo e, oltre ad abbellirlo magnificamente, testimoniano anche un’innegabile associazione tra ciò che rappresentano, le funzioni sociali e i valori morali dell’individuo. Il loro simbolismo è tale che molti hanno approfondito la comprensione della propria dimensione in base a fattori come tempi, luoghi o culture. In effetti, questa rappresentazione dei colori varia in base alle esperienze personali, al sistema educativo e alle credenze culturali radicate in tutti. Fai questo test e scegli tra queste porte in quattro colori per scoprire la tua personalità!

I colori hanno un senso e riflettono emozioni, sentimenti e reazioni specifici per ogni persona. Per dimostrarlo, esegui semplicemente questo test che rivela più di te di quanto pensi.

Il test del colore sviluppato da Max Lüscher

Max Lüscher, psicologo e professore di filosofia di nazionalità svizzera, ha sviluppato un test di valutazione personale basato sulle scelte di colore in un determinato momento per definire lo stato emotivo di una persona.

La sua ricerca si è concentrata sul simbolismo dei colori nella nostra vita e su ciò che la scelta di ogni persona significava sulla sua personalità e preferenze.

Questo test è composto da diversi livelli tra cui una grande cartella colori inizialmente pensata in tedesco ma semplificata dall’uso di cubi colorati. I risultati hanno permesso, tra le altre cose, di dimostrare il potere ipnotico di alcuni colori nella decisione di acquisto.

Si evolve anche adattandosi a fattori come l’età delle persone valutate. Tiene conto di parametri come i colori primari o ausiliari e studia gli effetti inerenti al significato di ciascun colore o al rifiuto dei colori di base.

È stato dimostrato come risultato di questi esperimenti che se il soggetto ottiene due volte di seguito risultati strettamente identici, ciò indica “una rigidità emotiva e un atteggiamento rigido nei confronti della vita”.

Un altro studio, ad esempio, ha collegato la preferenza per il colore rosso alla crescente ostilità. In effetti, gli individui ostili arrossivano di più nel loro ambiente rispetto a quelli che non lo erano, e questo influenza il loro processo decisionale sociale ostile e amplifica il loro comportamento a rischio.

Lüscher-Color-Diagnostic è stato praticato in metodi clinici dal 1947 ed è tradotto in 27 lingue.

La porta che scegli dice molto sulla tua personalità ed emozioni

Scegli dalla foto sotto una di queste 4 porte:

Porta arancione

Il colore di chi corre rischi e che vive la vita al massimo! Appassionati di sport di contatto ed emozioni, sono costantemente alla ricerca della scarica di adrenalina e si impegnano in qualsiasi attività che contribuisca ad essa. Sono dinamici ed energici e la loro positività e buon umore sono contagiosi! Sono persone sicure e determinate che hanno una forza emotiva impressionante nel test.

Porta verde

Lealtà, compassione e grandi qualità umane sono la prerogativa di chi sceglie il verde. Animati da domande filosofiche esistenziali, prosperano nella ricerca intellettuale e nei campi scientifici.

Ciò risponde alla loro inestinguibile sete di conoscenza e alla loro curiosità costruttiva. Sono persone altruiste che si preoccupano del benessere degli altri e che danno il loro alle persone che amano. Mettono i loro bisogni all’ultimo posto per favorire il resto del mondo.

Porta d’oro

Le persone che amano particolarmente il colore dorato si irradiano dal carisma della loro personalità. Hanno il dono di mettere a proprio agio gli altri e farli sentire apprezzati. Rispetto, calore e cordialità sono i tratti caratteriali che li definiscono.

La loro visione del successo altamente positiva e orientata alla vita li attrae con energie simili e li proietta in ambienti che aspirano allo stesso livello di successo.

La porta blu

Il blu è il colore preferito degli individui calmi, con un temperamento sereno, lontano da qualsiasi impulsività. Sono mediatori per natura che cercano continuamente la pace intorno a loro.

Odiano i conflitti e si prendono il tempo di selezionare attentamente le loro parole perché conoscono le implicazioni. Sono di grande autenticità, sono fortemente legati ai valori della famiglia e prendono a cuore le loro responsabilità.

