Stasera in tv: palinsesto domenica 6 ottobre

Rai Uno – Imma Tataranni Sostituto Procuratore – I giardini della memoria (Fiction)

Quando in una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima, Emma sembra esser l’unica a non credere all’incidente, alleo fino a quando i primi risultati investigativi non confermano la sua intuizione.

Rai Due – Che tempo che fa (TalkShow)

L’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto. E poi una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Questo è Che Tempo che fa, programma al timone del quale troviamo come sempre Fabio Fazio.

Rai Tre – Il Borgo dei Borghi (Documentario)

Camila Raznovich e lo storico dell’arte Philippe Daverio ci accompagnano il un viaggio nell’Italia dei piccoli centri, alla scoperta dei tesori più nascosti della Penisola.