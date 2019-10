Ad ogni fisico il modello di gonna midi. Tu come sei? Scopri i nostri consigli per indossare la gonna midi per essere sempre alla moda

La gonna è il capo di abbigliamento più amato dalle donne è il simbolo della femminilità, da anni. Basta pensare che la gonna ha 7 mila anni di storia anche nei film ambientati nell’Antico Egitto ne avete viste. La gonna continua a essere un simbolo di potere femminile fino ad oggi. Nel 1920 Coco Chanel comincia a rivendicare il bisogno delle donne di avere un abbigliamento comodo per lavorare e propose un coordinato in jersey, che era composto da gonna plissettata e cardigan. Poi con il passar del tempo, le gonne si accorciano fino al ginocchio, quindi la gonna subisce evoluzioni continue, da quella a portafoglio a mini gonna o addirittura lunga.

Tra i vari modelli ci sono quelle midi che hanno un grande pregio, ma anche un difetto, sono un capo chic e femminile, ma non adatta a tutte. Come si sceglie il modello in base alla propria silhouette? Non preoccupatevi, CheDonna.it vi da consigli a riguardo, dopo aver letto attentamente l’articolo tutto sembrerà molto più facile.

